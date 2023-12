‘La Madame’, una de las Criminales Más Buscadas del Valle de México

Una mujer, apodada “La Madame”, es presuntamente una de las criminales más buscadas en el Valle de México.

Se trata de María de Lourdes “N”, de 58 años de edad, quien de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), controla una red de narcomenudistas asentados al oriente de la capital mexicana.

En la alcaldía Iztapalapa María de Lourdes “N” ha desarrollado un imperio de drogas desde más hace tres décadas, pero su nombre, nexos o fotografía se desconocían.

En la colonia Santa Cruz Meyehualco tiene su base de operaciones, donde varios de sus distribuidores y sicarios han sido detenidos.

Como medida de presión y para sembrar terror, ha ordenado dejar narcomensajes contra policías y atacar a grupos delictivos contrarios.

Según cifras de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), los homicidios dolosos en Iztapalapa subieron.

En 2022 se registraron 106 mientras que hasta el 15 septiembre de este año sumaban 129: 63 por arma de fuego, 29 por arma blanca, 12 por golpes, 16 feminicidios y 9 hallazgos de cuerpos.

No obstante, la mafia de La Madame llega hasta la alcaldía Tláhuac y los municipios mexiquenses de Chalco y Valle de Chalco.

De acuerdo con la Policía capitalina, su principal operador es Eduardo N, El Chayanne, detenido en julio de este año.

Así buscan intimidar a policías

Este es el texto de un audio atribuido a un operador del Chayanne que buscó intimidar a policías preventivos para que los dejaran delinquir.

“Sí, oficial. Buenas noches otra vez; no me cuelgue de favor. Mire, mi jefe, estamos sentados, jefe, no piense que ya, ya tenemos el número de unidad y si quieres proceder a hacer tu trabajo, como lo debe hacer, no somos nadie para quitarte ni quitar atribuciones, ¿va? Estamos arriba sentados, mi jefe, venimos desde arriba del estado mayor, con Víctor Hugo, estamos sentados con La Conchita, estamos sentados con El Gutis, que les pasa corriente cada 15 días, cada 8 días”.

En febrero de 2022, La Madame fue capturada y procesada por delitos contra la salud, portación de arma de fuego y cohecho, sin embargo, sin importar su historial, obtuvo su libertad condicional.

Con información de Antonio Nieto, N+

