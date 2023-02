Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón, presentó hoy ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) siete denuncias en contra de Layda Sansores, actual gobernadora de Campeche, y la administración que encabezó entre 2018 y 2021 al frente de dicha alcaldía.

Limón especificó que las denuncias corresponden a varias irregularidades que suman un total 120 millones de pesos. La alcaldesa explicó que tales irregularidades constituyen delitos de corrupción, ejercicio abusivo de funciones, desvío de recursos públicos y enriquecimiento ilícito.

También dijo que los desvíos derivan de tres programas sociales con un daño estimado en 70.8 millones de pesos; tres contratos por adquisición de bienes y servicios que suman un daño de 40 millones de pesos, y un convenio con una asociación civil, con un impacto de 8.2 millones de pesos.

La mandataria de Álvaro Obregón explicó que el dinero corresponde a programas sociales destinados a la atención de la población vulnerable de la demarcación, y enfatizó que los desvíos ocurrieron en la época de la pandemia de covid.

“Es nuestro deber denunciar estas irregularidades y reiterar que es lamentable que se haya hecho un mal uso de los recursos públicos”, aseveró.

La alcaldesa añadió que esta denuncia también se presentará ante la Secretaría de la Contraloría capitalina, con la intención de “combatir la rampante corrupción que hubo en tiempos de Layda Sansores”.

La funcionaria señaló que previamente ya se presentaron ante la Contraloría 150 actas por irregularidades, pero no ha habido respuesta favorable.

Limón explicó que la primera denuncia se realizó por el programa social Mercomuna, creado en 2020 para apoyar a familias y comercios locales afectados por la pandemia a través de la entrega de vales por única ocasión. El programa contó con un presupuesto de 31 millones de pesos y se detectaron tres irregularidades en él.

La primera es que no existe evidencia que los recursos hayan llegado a la población vulnerable, pues no se realizaron los registros correspondientes. Por otra parte, no hay registro de los comercios que se verían beneficiarios. Otra irregularidad es que el padrón de entrega tiene como beneficiarias a personas fallecidas.

Añadió que la secretaria de Finanzas de esta administración endosó cheques a su nombre y otros beneficiarios por un total de 31.2 millones de pesos.

Sobre el caso de los contratos irregulares, se detectaron contratos a favor de Walther David Patrón Bacab, hoy vocero de la gobernadora en Campeche, por servicio de difusión del quehacer gubernamental en internet por un monto de 3.4 millones de pesos, y no hay evidencia de que se brindó este servicio.

También se hallaron contratos por la adquisición de calentadores solares y calentadores de paso por un monto de 31.2 millones de pesos y 5.4 millones de pesos, respectivamente, como parte del presupuesto participativo de 2019. No hay evidencia de que la mercancía entregada haya sido la pactada y se desconoce si los artefactos fueron entregados a su destino final.

Sobre el caso de la asociación civil, se detectó un contrato por 1.8 millones de pesos para la digitalización de las bibliotecas de Álvaro Obregón, cosa que no ocurrió.

“El daño patrimonial de todos estos desvíos es de 120 millones de pesos”, concluyó.

Como evidencia, la alcaldesa Limón y su equipo entregarán a la Fiscalía capitalina los cheques que presuntamente comprueban el desvío de recursos de parte de la secretaria de Finanzas de la administración de Layda Sansores.

