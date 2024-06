Liberan a Acusado de Suplantar a Estudiante en Examen de la UNAM

Ángel 'N', de 21 años, estudiante de la Facultad de Ciencias de la UNAM, fue puesto en libertad luego de ser acusado de intentar hacerse pasar por otro alumno para presentar un examen final.

El joven fue detectado por un profesor de la Facultad de Ingeniería que aplicaba un examen final de Estadística, en el salón J205, cuando trató de presentar la evaluación a nombre de otro alumno, identificado como Ricardo Yael.

Ángel mostró la credencial de elector y otra identificación de su compañero Ricardo, pero fue descubierto en el salón donde el jueves 6 de junio se encontraba pegado un papel para informar sobre la realización de la prueba.

Según los informes de la policía, tras el señalamiento del profesor, personal de seguridad institucional de la UNAM presentó al presunto usurpador ante policías auxiliares en el exterior de Ciudad Universitaria, para que lo llevaran al Ministerio Público.

El joven estuvo varias horas detenido en la Coordinación Territorial Coyoacán 1, hasta que fue puesto en libertad al determinarse que no había elementos en su contra, pues no se continuó la denuncia por el delito de usurpación de identidad.

Alumnos de la Facultad de Ciencias señalaron que es continuo que existan propuestas de hacer exámenes relacionados con temas de físico-matemáticas por parte de alumnos de otras escuelas, que se les dificulta alguna materia, llegando a pagar hasta mil pesos.

De acuerdo con un estudiante de Actuaría de la UNAM, el tiempo que están desperdiciando buscando a esa gente, mejor lo deberían de aprovechar para estudiar.

Sí lo han llegado a proponer, pero yo no lo he hecho (…) si tú quieres que alguien más te haga un examen pues debes ofrecerle dinero, a mí me han llegado a contar hasta de 500, hasta mil pesos