Liberan a hermanas Romero acusadas de secuestro

La madrugada del miércoles, tres hermanas presas desde finales de noviembre recuperaron su libertad. Estaban acusadas de secuestrar a una mujer que se dedicaba a la reventa de boletos falsos.

Su defensa dice que en realidad solo le reclamaron que ellas también habían sido víctimas de estafa.

En junio, las hermanas Mildred, Iretzy e Ixchel Romero Hernández compraron boletos para diferentes eventos en la Ciudad de México a una mujer de nombre Tracey Palafox, quien se ostentaba como trabajadora de una operadora de espectáculos.

En noviembre, tras percatarse que se trató de un fraude y reclamarle, la mujer las citó a ellas y a otros afectados para supuestamente devolverles su dinero, pero al encontrarse, las hermanas Romero Hernández y los otros defraudados fueron acusados de privar de su libertad a la revendedora de boletos.

El padre de Mildred, Iretzy e Ixchel, Luis Salvador Pineda, relata cómo sucedieron los hechos:

Llegan seis patrullas aproximadamente con 30 elementos de policía y las empiezan a detener. Ella les dice: 'no, no, no', y uno de los policías le dice: 'ni modo, tú y tu novia nos pidieron que hiciéramos algo y ahora ya no te puedes echar para atrás'