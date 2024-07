Liberan al Hombre que Atropelló a Trabajadores de Limpia en la México-Cuernavaca

El martes 9 de julio, un automovilista, presuntamente en estado de ebriedad, embistió a varios trabajadores de limpia cuando barrían la vialidad en la carretera libre México-Cuernavaca.

El pasado viernes, en los juzgados de la colonia Doctores, de la Ciudad de México, se realizó la audiencia inicial en la que el juez concedió libertad bajo caución al presunto responsable de atropellar a una cuadrilla de trabajadores de limpia.

Jaime Ronquillo, abogado de las víctimas, explicó la situación y motivos por los cuales la liberación se llevó a cabo, en donde salió a relucir una mala integración de la carpeta de investigación.

Juan Antonio lleva una semana en espera de atención médica para tratar la fractura que sufrió en el tobillo izquierdo, luego de que un conductor lo atropellara mientras trabajaba.

El video de lo ocurrido a las 9:30 de la noche, en San Pedro Mártir, fue captado por cámaras de seguridad y por algunos usuarios de redes sociales que pasaron en el momento.

Hasta que se da esta situación, es como me entero de que todavía no tengo el derecho del servicio médico y entonces ahorita, pues, nada más lo único que queda es ver si me canalizan a un particular