Metro CDMX Hoy 19 de Septiembre 2025: ¿Qué Pasó en la Línea 3?

Usuarios del Metro de la Ciudad de México (CDMX) reportaron retrasos en la Línea 3, que va de Indios Verdes a Universidad; esto es lo que se sabe sobre el servicio hoy, 19 de septiembre de 2025.

De acuerdo con los primeros reportes, la estación División del Norte fue cerrada por la saturación de usuarios.

Mediante redes sociales, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro confirmó la gran afluencia de usuarios en la Línea 3, por lo que procedió envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda.

Dosificación de usuarios en el Metro

Adicionalmente, explicó, mediante redes sociales, que al llegar a terminales o estaciones de correspondencia y en horarios de mayor demanda, se implementa el operativo que regula la entrada a los andenes con maniobras de dosificación de usuarios.

Buen día. Al llegar a terminales o estaciones de correspondencia y en horarios de mayor demanda, por seguridad, se implementa el operativo que regula la entrada a los andenes con maniobras de dosificación de usuarios. Un ingreso ordenado permite agilizar la llegada al andén. — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 19, 2025

Esto para mayor seguridad de los usuarios y para lograr un ingreso ordenado que permita agilizar la llegada al andén.

Con información de N+

