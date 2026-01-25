El Desafío del Ambulantaje en Ruta Ciudad Azteca - Río de Los Remedios de Línea B del Metro

Gorras, calcetas, medias, cargadores para celular y comida chatarra son algunos de los productos que vendedores ambulantes ofrecen dentro de las estaciones y en los andenes de Ciudad Azteca, Plaza Aragón, Olímpica, Ecatepec, Múzquiz y Río de los Remedios, correspondientes a la Línea B del Metro localizada en Ecatepec, Estado de México.

Durante un recorrido realizado por N+, se constató que, pese a los operativos permanentes contra el comercio informal en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, el ambulantaje continúa operando a plena vista, incluso frente a elementos de la policía, fácilmente identificables por sus chalecos verdes fluorescentes, así como ante los jefes de estación de cada una de estas terminales.

Foto: N+

Foto: N+

Los vendedores ambulantes ocupan casi la mitad de los pasillos de entrada y salida, lo que reduce de manera significativa el espacio destinado al tránsito de los usuarios. En algunos casos, incluso utilizan mobiliario del propio Metro para exhibir sus productos, como la señalética que indica las salidas de cada estación.

Foto: N+

Algunos usuarios entrevistados por N+ comentaron su desacuerdo por el ambulantaje y otros sintieron empatía por ellos.

“A veces sí estorban, como cuando viene mucho flujo de gente y el ambulantaje te quita espacio para caminar, pero es complicado porque me pongo en el lugar de ellos y ellos viven de eso”, comenta Yoali, de 29 años de edad.

“Está mal, porque estorban y luego hay hasta peleas; me ha tocado ver peleas y cómo estorban”, señala el señor José Rodríguez.

“Mire, vea por usted, luego ni se puede pasar, luego hay hasta 20 cajas con todo y chocolates. Sí, pues un resbalón y para uno que ya es de la tercera edad, uno corre riesgo”, expresa Noé Mancebo, de 73 años.

Noé Mancebo, de 73 años, pasajero de Línea B, del Metro. Foto: N+

De acuerdo con el Sistema Colectivo Metro, el organismo es responsable de la seguridad y el mantenimiento de todas las estaciones, incluidas aquellas que se ubican en el Estado de México.

Mientras que en otras estaciones los comerciantes operan en kioscos debidamente identificados y regulados, en estas seis estaciones de la Línea B el ambulantaje se mantiene y se niega a desaparecer.

Ambulantaje en Línea B del Metro. Foto: N+

¿De cuánto es la multa por el ambulantaje en el Metro?

La Ley de Movilidad de la Ciudad de México establece, en su artículo 230, la prohibición de ejercer comercio ambulante en unidades, carros y vagones, así como en andenes, estaciones, túneles, corredores, escaleras y zonas de acceso y salida del transporte público. Asimismo, la normativa prohíbe la distribución, colocación o adhesión de carteles y cualquier tipo de propaganda sin el permiso correspondiente de la autoridad competente.

Las personas que incumplen estas disposiciones son remitidas ante el Juzgado Cívico o el Ministerio Público por vender productos en pasillos y vagones del Metro, así como por obstaculizar el libre tránsito de los usuarios. No obstante, las detenciones suelen ser temporales, con periodos de retención que van de 12 a 20 horas.

Por su parte, la Ley de Cultura Cívica señala que impedir o estorbar, de cualquier forma y sin causa justificada ni autorización, el uso de la vía y del espacio público, así como la libertad de tránsito o de acción de las personas, es motivo de sanción. Estas faltas pueden ser castigadas con multas que van de mil 244.54 a 4 mil 525 pesos, o bien con arrestos de 13 a 24 horas.