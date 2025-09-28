Lluvia del Sábado Equivalente a 12 mil Albercas Olímpicas en CDMX, Asegura Clara Brugada

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que la lluvia de esta tarde-noche en la ciudad fue de aproximadamente 30 millones de metros cúbicos, equivalente a más de 12 mil albercas olímpicas.

En su reporte más reciente de las 23:00 horas del sábado 27 de septiembre, la mandataria capitalina dijo que las alcaldías más afectadas fueron Iztapalapa, Tláhuac, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero.

Señaló que la precipitación máxima se dio en Iztapalapa en la Estación de Rebombeo-La Quebradora con 90.75 mm, en Lomas de Zaragoza con 76.4 mm, Ejército de Oriente con 73.75 mm y Cárcel de Mujeres con 60.5 mm.

Además, en Tláhuac en la Estación San José registró 62 mm y en la Planta Santa Catarina con 51.5 mm.; y en Venustiano Carranza en la Estación Churubusco Lago con 69 mm.

Policías rescatan a hombre y bebé de combi atrapada en inundación. Foto: N+

¿Cuáles fueron las colonias más afectadas?

Las colonias más afectadas en Iztapalapa fueron la UH Vicente Guerrero, Ejército de Oriente, La Nopalera, La Colmena, Ampliación Santiago Acahualtepec, Santa Cruz Acalpixca, Santa Martha Acatitla, Desarrollo Urbano Quetzalcóatl.

Mientras que en Tláhuac las colonias más perjudicadas fueron San Juan Ixtayopan y la San José. En Gustavo A. Madero, San Juan de Aragón 4ta sección, San Juan de Aragón 5ta sección, Villa de Aragón.



