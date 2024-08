Lluvias Inundan Estación del Tren Ligero, Microbús Queda Atascado y Chofer Huye

La tarde y noche de este domingo, las lluvias causaron estragos en la alcaldía Tlalpan, afectando a comercios y viviendas, así como generando anegaciones de vías principales.

En la estación Huipulco del Tren Ligero de la Ciudad de México, un microbús se metió a las vías de este transporte y quedó atorado.

Se desconoce si se trató de un accidente por la nula visibilidad debido a las afectaciones por las precipitaciones o si el conductor avanzó por ahí para evitar las anegaciones.

Las primeras versiones apuntan a que el conductor quiso evitar las inundaciones y cuando se dio cuenta ya estaba dentro de la estación.

Testigos de los hechos señalaron que el chofer intentó huir cuando se dio cuenta que no podría sacar la unidad de pasajeros, pero fue detenido por policías.

Cristian González, testigo del incidente en las vías del Tren Ligero, comentó que el camión de pasajeros fue arrastrado por la corriente:

Estábamos aquí porque estaba bien inundado, bien feo, no se veía para nada y el camión venía de allá para acá y se tenía que fijar. El camión, por lógica, tiene que ver cómo son las vías del tren, pero no se veían, estaba bien inundado y no se veía y la corriente lo jaló, hasta allá lo jaló