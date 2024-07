Luna Bella se Disculpa por Video Erótico Grabado en el Metro

Luna Bella se disculpó por el video erótico que grabó en las instalaciones del Metro de la Ciudad de México. La actriz de contenido para adultos dijo que lamentaba haber decepcionado a sus seguidores.

En días recientes causó un gran revuelo un video de contenido sexual que se grabó en el Metro. La grabación causó un enorme enojo en redes sociales y provocó que cientos de usuarios exigieran a las autoridades que investigaran el caso.

Poco después se supo que en el video había participado un policía, quien fue suspendido. Además, se dio a conocer que detrás del video había estado Luna Bella, actriz y modelo de la plataforma OnlyFans.

Sobre el video, el Metro de la Ciudad de México publicó un comunicado donde dijo que reforzaría los rondines para impedir situaciones de este tipo. Igualmente, señaló que respetaba la libertad de expresión, pero se oponía al lucro con las instalaciones del sistema de transporte:

El Metro respeta la libertad de expresión, sin embargo, reprueba de forma tajante que se utilicen las instalaciones para generar popularidad en cuentas de particulares.

Ahora, Luna Bella ha publicado un mensaje a través de su canal de Telegram donde dijo que lamentaba lo ocurrido. La actriz ofreció disculpas a sus seguidores y dijo que comprendería si alguno deseaba ya no seguirla más.

Una disculpa para todos los seguidores que me amaban y sienten que los decepcioné, lo siento soy humano, si me dejan de seguir, entenderé, y solo yo sé mis razones y mi historia, y a todos los que me juzgan, espero que su vida sea perfecta y no tengan cola que les pisen.