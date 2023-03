Diversas Luchas se Unen en la Marcha por el 8M

Con 71 convocatorias y 44 puntos de reunión la marcha en la Ciudad de México para conmemorar el 8 de marzo Día Internacional de la Mujer mostró su inclusividad, el acuerpamiento para exigir los diversos derechos de todas.

Este año por primera vez se unió a la manifestación un contingente de mujeres con cáncer de mama, que marchó bajo la consigna de "jódete cáncer". Ahí estaba Elisa Lorena Estrada Hernández, quien acudió para denunciar que ella no recibió un diagnóstico oportuno en las instituciones porque consideraron que era muy joven, tenía entonces 23 años, para tener cáncer.

“Me sentí una bolita en el pecho, acudí al Instituto Nacional de Cancerología, pero la doctora de la clínica de mama me dijo que era un fibroadenoma Benigno que me salió por haber amamantado a mi bebé, no me hizo estudios ni nada. Después me detecté otra bolita más grande, ya tenía ISSSTE y fui ahí, pero me dijeron que no tenía nada”.