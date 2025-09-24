Marcha de Normalistas en CDMX Hoy: Calles y Avenidas Afectadas por Movilización por Ayotzinapa

A dos días de que se cumplan 11 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, padres de familia y normalistas realizaron una caravana en la Ciudad de México (CDMX) hoy, 24 de septiembre de 2025.

Ante ello, aquí en N+ te informamos sobre las avenidas afectadas por la movilización, para que tomes previsiones y no se te haga tarde al realizar tus actividades.

A través de redes sociales, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) informó que una caravana de autobuses ingresó por la autopista México-Cuernavaca, y se dirigió a Paseo de la Reforma y Bucareli, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

También reportó concentración de manifestantes en esas avenidas de la zona centro de la capital mexicana, por lo que pidió tomar las debidas precauciones.

Manifestación por 11 Años de Ayotzinapa

Alrededor de las 11:00 horas, 21 autobuses llegaron al cruce de Reforma y Bucareli, procedentes de la caseta de Tlalpan.

Los estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, comenzaron a agruparse y preparase para avanzar, junto con los padres de los normalistas desaparecidos, por Avenida Juárez y después realizar un mitin en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en la colonia Centro.

Ante ello, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina pidió usar alternativas viales como:

Avenida Hidalgo

Eje 1 Poniente

Eje Central Lázaro Cárdenas

Artículo 123

Cierre en inmediaciones de Segob

Cabe señalar que este miércoles, elementos de la SSC también instalaron un cerco metálico en inmediaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob) por las marchas de los próximos días.

Se trata del cruce de Bucareli y Ayuntamiento, donde la Policía instaló vallas y efectuó cortes a la circulación en las siguientes vialidades:

Atenas

Abraham González

Avenida Morelos

Bucareli

Lo anterior ocasionó intenso tránsito vial desde las 06:00 horas, por lo cual además se sugirió utilizar alternativas viales como Balderas, Cuauhtémoc e Insurgentes.

