Marchas Hoy 1 de Julio de 2024 en CDMX: Bloqueos y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy lunes 1 de julio.

Las autoridades capitalinas informaron que se esperan un bloqueo, cinco concentraciones y nueve eventos de esparcimiento durante la jornada de este lunes en la capital del país.

Bloqueo

Azcapotzalco

08:30: Asociación de Madres y Padres de Familia y la Comunidad Escolar Cándido Navarro acudirán a la Primaria Cándido Navarro, en Eje 4 Norte, en calzada Azcapotzalco la Villa s/n., Col. Santa Catarina, para exigir la intervención de las autoridades, esto debido al riesgo de colapso de la barda perimetral de la escuela.

Concentraciones

Cuauhtémoc

Durante el día: habitantes del predio Mariano Azuela acudirán a los Juzgados Civiles del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), en Claudio Bernard No. 60, Col. Doctores, para exigir no les sea retirado el predio Mariano Azuela No. 187, Col. Santa María la Ribera. Asimismo, exigen conservar la casa y colocar una placa conmemorativa en su fachada.

Durante el día: Comunidad Otomí Ciudad de México se dará cita en el edificio de Gobierno, en Plaza de la Constitución No. 2, Col. Centro Histórico, para exigir el derecho a una vivienda digna y decorosa como lo establece el artículo 4° constitucional.

Gustavo A. Madero

11:00 horas: familiares y amigos de una víctima de feminicidio acudirán al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, en Jaime Nunó No. 205, Col. Cuautepec Barrio Bajo, para el accompañamiento de audiencia de sentencia por el delito de feminicidio, por lo que exigen se aplique el castigo conforme a la ley para quien resulte responsable.

