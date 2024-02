Marchas Hoy 14 de Febrero de 2024 en CDMX: Manifestaciones y Bloqueos

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, aquí te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) acerca de las marchas y concentraciones que habrá hoy miércoles 14 de febrero de 2024 en la Ciudad de México (CDMX).

Las autoridades capitalinas informaron que se esperan una marcha, dos rodadas motociclistas, cinco concentraciones y 24 eventos de esparcimiento.

Marcha

Cuauhtémoc

12:00 horas: Rescate y Defensa Animal Colectivo, A. C. (REDAC) marchará del Zócalo al Congreso de la Ciudad de México en contra de las corridas de toros bajo el lema 'Exijamos que se Prohíba esta Tortura', lo anterior en el marco de la discusión del dictamen relativo a la iniciativa ciudadana con proyecto de decreto por el que se derogan, reforman y adiciones diversas disposiciones de la ley para la celebración de espectáculos en la Ciudad de México y la Ley de Protección de los Animales.

Rodadas Motociclistas

Cuauhtémoc

20:30 horas: Locos por las Motos CDMX saldrán de la gasolinera de Pemex Mercado Sonora a lugar por definir para realizar la 'Mega Rodada del Amor'.

Iztapalapa

19:30 horas: Locos por las Motos CDMX saldrán a lugar por definir para realizar la 'Mega Rodada del Amor' y partirán de los siguientes puntos:

Deportivo Santa Cruz Meyehualco. Monumento Cabeza de Juárez.

Concentraciones

Cuauhtémoc

07:00 horas: Frente Ferrocarrilero de Reconstrucción Sindical (FERRO) se concentrarán en el Palacio Nacional para exigir que el gobierno mexicano cumpla con el Proyecto de Justicia Social prometido desde mayo del 2022 y la liquidación de todos los años de servicio de cada uno de los extrabajadores tras la privatización de Ferrocarriles Nacionales de México.

Durante el día: colectiva 'Tonantzin Violeta' se darán cita en los Juzgados Penales de la Ciudad de México, en Dr. Lavista No. 114, para exigir justicia para alumna del Colegio Holandés, quien presuntamente fue víctima de abuso sexual.

Gustavo A. Madero

12:00 horas: grupo porril Pedro de Alba (GPA) acudirá a la Escuela Nacional Preparatoria, Plantel No. 9 Pedro de Alba, en Av. Insurgentes Norte, No. 1698, para celebrar su aniversario. No se descarta que durante el desarrollo de sus actividades realicen actos vandálicos.

Iztapalapa

10:00 horas: colectiva feminista 'Rosas Rojas' se concentrará en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente para exigir justicia para una víctima de feminicidio y sentencia ejemplar para el presunto responsable.

Para conocer la información completa publicada por la SSC acerca de las actividades previstas para este 14 de febrero puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC

KAH | ICM