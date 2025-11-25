Marchas HOY 25 de Noviembre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy martes 25 de noviembre de 2025.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 3 marchas, 9 concentraciones, 5 rodadas ciclistas y 7 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este martes en la capital del país.

Marchas

Cuauhtémoc

11:00 horas. Colectivo 'Justicia para Diana' saldrá del Ángel de la Independencia al Zócalo para exigir justicia para víctima de feminicidio, en Chimalhuacán, Edomex, el 2 de julio de 2017.

15:00 horas. Morras de Fuego marcharán del Monumento a la Revolución al Zócalo, para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

15:30 horas. Coordinación 8M se movilizará de la Glorieta de la Joven de Amajac rumbo al Hemiciclo a Juárez y al Zócalo para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Concentraciones

Cuauhtémoc

10:00 horas. Movimiento Antorchista Nacional se concentrará en el Restaurante Fonda Margarita, en Bucareli 48, colonia Centro, donde ofrecerán una conferencia para dar a conocer sus próximas acciones.

12:00 horas. Movimiento Cannábico Mexicano estará en el Senado, Av. Paseo de la Reforma 135, colonia Tabacalera, para exigir que se incluya el tema de la regulación de la marihuana en la agenda legislativa.

Coyoacán

15:00 horas. Estudiantes de la Facultad de Economía de la UNAM se concentrarán en las instalaciones de esta institución, en CU, para presentar un pliego petitorio para la implementación de protocolos de seguridad.

Tláhuac

17:30 horas. Autoridades de la alcaldía estarán en la explanada de la demarcación, en Av. Tláhuac y Nicolás Bravo, colonia La Asunción, en el marco de los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres y niñas.

Rodadas ciclistas

Iztapalapa

20:15 horas. Glotones Bikers irán del Parque Fuente Huie Itzcóatl, en Av. Canal de San Juan, colonia Chinam Pac de Juárez, al Cerro de la Estrella.

Azcapotzalco

20:30 horas. Chayito Bikers saldrá del Jardín Parque Hidalgo, en Av. Miguel Hidalgo, colonia Centro, rumbo al Parque de la Hormiga, en Naucalpan, Edomex.

Benito Juárez

21:00 horas. Amigos de la Bici saldrán de Parque Hundido, en Insurgentes Centro, colonia Extremadura, rumbo al Planetario Luis Enrique Erro, en Wilfrido Massieu 394, colonia Nueva Industrial Vallejo.

Eventos de esparcimiento

Durante el día, se esperan 7 eventos artísticos, culturales, deportivos y religiosos a lo largo y ancho de la Ciudad de México.

Para conocer la información completa publicada por la SSC CDMX acerca de las actividades previstas para este 25 de noviembre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Historias recomendadas:

Con información de SSC CDMX

ICM