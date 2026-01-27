Marchas HOY 27 de Enero de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy martes 27 de enero de 2026.

Las autoridades capitalinas esperan 7 concentraciones, 8 rodadas ciclistas y 5 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este martes en la capital del país.

Concentraciones

Cuauhtémoc

08:30 y 14:30 Horas. Profesores de la Sección IX de la Ciudad de México de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se concentrarán en la sede de la Sección IX de la Ciudad de México de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Belisario Domínguez No. 32, Col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Benito Juárez

10:00 Horas. El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México se reunirá en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en Av. Insurgentes Sur No. 795, Col. Nápoles, alcaldía Benito Juárez.

Exigen aumento salarial para el sector académico.

Rodadas ciclistas

Xochimilco

20:00 Horas. ‘Xochimilco en Bici’ rodarán de Rincón del Río No. 111, Col. Aldama con destino a Plaza San Jacinto, Col. San Ángel TNT, alcaldía Álvaro Obregón.

Iztacalco

20:30 Horas. “Rodando con Dinosaurios” rodarán de Parque de las Rosas, en Eje 5 Sur No. 118, Col. Militar Marte con destino al edifico el Rallador, en Av. Paseo de la Reforma No. 2649, Col. Lomas de Bezares, alcaldía Miguel Hidalgo.



Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 27 de enero de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

