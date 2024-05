Marchas Hoy 31 de Mayo de 2024 en CDMX: Bloqueos y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy viernes 31 de mayo.

Las autoridades capitalinas informaron que se esperan dos marchas, seis concentraciones, 10 rodadas motociclistas y 13 eventos de esparcimiento durante la jornada de este viernes la capital del país.

Marchas

Miguel Hidalgo

09:00 horas: la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación(CNTE) saldrá de la estación Normal, línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en Calz. México-Tacuba s/n., Col. Un Hogar para Nosotros, al Zócalo de la Ciudad de México para exigir se atienda y dé solución a su pliego petitorio:

Aumento salarial de 100 %, retroactivo al 1 de enero de 2024.

Disminución del porcentaje del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Asignación de 12 % del Producto Interno Bruto (PIB) al presupuesto en la materia.

Incremento al presupuesto para las escuelas normales.

Reconocimiento y respeto a su programa de educación que opera en las escuelas.

Reinstalación de profesores cesados de manera injusta.

Recuperación de la relación bilateral SEP-CNTE.

Mejoramiento en los servicios que presta el ISSSTE.

Gustavo A. Madero

Durante el día: migrantes centroamericanos de Guatemala, El Salvador, Honduras y Haití saldrán de la Av. 602 y Calle 639 s/n., Col. San Juan de Aragón, V Sección, a la Basílica de Guadalupe para solicitar que se les permita el libre tránsito para continuar su camino hacia los Estados Unidos de América.

Concentraciones

Miguel Hidalgo

17:00 horas: Direct Action Everywhere (DXE) Ciudad de México acudirá a la tienda de ropa Max Mara, en Av. Presidente Masaryk No. 318, Col. Polanco IV Sección, par exigir a la empresa italiana que deje de usar productos de origen animal para la elaboración de sus prendas, así como para concientizar al consumidor del porqué no debe vestir productos de origen animal.

19:00 horas: organizaciones ciclistas se darán cita en la explanada de la Estela de Luz Lieja No. 270, Bosque de Chapultepec 1ª Sección, para denunciar insuficiencia de infraestructura en las calles para los ciclistas, mala o nula planeación de ciclovías por parte del gobierno, falta de capacitación de los conductores de transporte público y privado, y la impunidad que permea en la impartición de justicia.

Xochimilco

10:00 horas: los Machos Más Buscados de México acudirán al Reclusorio Preventivo Varonil Sur, en Circuito Javier Piña y Palacios y Lic. Martínez de Castro s/n., Col. San Mateo Xalpa, para exigir justicia para víctima de feminicidio y pena máxima para el responsable.

Cuauhtémoc

18:00 horas: Comité 68 acudirá al Zócalo de la Ciudad de México (Plantón de la CNTE) Plaza de la Constitución s/n., Col. Centro Histórico, para coordinar las acciones que llevarán a cabo para conmemorar el 53º aniversario de la 'Masacre de Corpus Christi' o 'Halconazo', ocurrido en la Ciudad de México el 10 de junio de 1971.

Para conocer la información completa publicada por la SSC acerca de las actividades previstas para este 31 de mayo, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

