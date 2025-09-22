Marchas Hoy 22 de Septiembre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Este lunes 22 de septiembre de 2025, te compartimos la información sobre las marchas y concentraciones previstas para hoy, para que puedas planear tus trayectos y no se te haga tarde al realizar tus actividades.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, este día se prevén 9 concentraciones, una rodada, así como varios eventos de esparcimiento.

Concentraciones

06:00 horas | Alcaldía Cuauhtémoc : Movimiento Social Jubilados Pie de Lucha, realizarán un plantón en Palacio Nacional, Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico

: Movimiento Social Jubilados Pie de Lucha, realizarán un plantón en Palacio Nacional, Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico 07:00 horas | Alcaldía Cuauhtémoc : Madres Libertarias realizarán una protesta en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en James Sullivan 133, colonia San Rafael

: Madres Libertarias realizarán una protesta en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en James Sullivan 133, colonia San Rafael 10:00 horas | Alcaldía Iztapalapa : Colectivo “Laboratorio 4:20”, en Calzada Ermita Iztapalapa y Avenida Año de Juárez, colonia Granjas San Antonio

: Colectivo “Laboratorio 4:20”, en Calzada Ermita Iztapalapa y Avenida Año de Juárez, colonia Granjas San Antonio 12:00 horas | Alcaldía Coyoacán : Colectivo Resistencia Estudiantil, en Ágora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Insurgentes Sur 3000, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria.

: Colectivo Resistencia Estudiantil, en Ágora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Insurgentes Sur 3000, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria. 12:00 horas | Alcaldía Cuauhtémoc : Colectivo “La Comuna 4:20”, en Parque “Francisco Primo de Verdad y Ramos”, Rinconada de Jesús y José María Pino Suárez, colonia Centro Histórico. Y en Jardín “Luis Pasteur”, en Paseo de la Reforma e Insurgentes Centro, colonia Tabacalera.

: Colectivo “La Comuna 4:20”, en Parque “Francisco Primo de Verdad y Ramos”, Rinconada de Jesús y José María Pino Suárez, colonia Centro Histórico. Y en Jardín “Luis Pasteur”, en Paseo de la Reforma e Insurgentes Centro, colonia Tabacalera. 14:00 horas | Alcaldía Coyoacán : Estudiantes de la Facultad de Medicina de la UNAM, en la Explanada de dicha Facultad, en Ciudad Universitaria.

: Estudiantes de la Facultad de Medicina de la UNAM, en la Explanada de dicha Facultad, en Ciudad Universitaria. 17:00 horas | Alcaldía Benito Juárez : Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, avenida México Coyoacán 343, colonia Xoco.

: Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, avenida México Coyoacán 343, colonia Xoco. 18:00 horas | Alcaldía Azcapotzalco : Movimiento Plural de Comerciantes de los Mercados Públicos de la Ciudad de México, en el mercado “Clavería”, Irapuato número 62, colonia Clavería.

: Movimiento Plural de Comerciantes de los Mercados Públicos de la Ciudad de México, en el mercado “Clavería”, Irapuato número 62, colonia Clavería. Durante el día | Alcaldía Gustavo A. Madero: Comerciantes Ambulantes de la Zona del Aeropuerto, en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte Jaime Nuno y Morelos, colonia Chalma de Guadalupe.

Rodada ciclista

De igual manera, la SSC informó que a las 09:00 horas se realizará una rodada ciclista en la alcaldía Cuauhtémoc, la cual partirá del Ángel de la Independencia.

Se trata de una actividad para celebrar el “Día Mundial y Nacional sin Automóvil”, el cual tiene como finalidad sensibilizar a las población sobre los efectos negativos del uso desmedido del automóvil en las ciudades.

De acuerdo con las previsiones, en el movimiento participará la Unión Mexicana de Ciclistas (UMECI), aunque la SSC no descartó que se sumen en apoyo otras organizaciones sociales en defensa del medio ambiente y la afectación de vialidades durante el desarrollo de la rodada.

