Martí Batres Desmiente ‘Recorte’ en Registro de Desaparecidos en CDMX

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, aclaró que ningún dato de ciudadanos reportados como desaparecidos en la capital ha sido borrado de los listados mediante los cuales realizan labores de búsqueda la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX) y otras dependencias a nivel local y nacional.

No ha habido ninguna modificación de los listados con los que se ha trabajado. No es cierto esto que ha circulado, no se han retirado nombres de los listados, no se ha borrado a nadie, no es así.