‘Gran Mercado’ de Productos Chinos Invade las Calles del Centro de la CDMX

La reciente clausura de locales en el Centro Histórico de la Ciudad de México que eran usados como bodegas y sitios de venta de productos provenientes de China sin tener los permisos correspondientes, junto con la instalación de vendedores de esta mercancía en las calles y otras plazas de la zona, ha ocasionado que el primer cuadro de la capital se convierta en una segunda central de abasto a la que incluso entran tráileres, algo prohibido por el reglamento de tránsito capitalino.

Desde hace un año, las calles de esa importante zona de la capital del país se asemejan a un patio de maniobras para cientos de paquetes con productos de manufactura asiática.

Durante varias semanas, En Punto recorrió el área que comprende desde La Lagunilla hasta la avenida Fray Servando, acompañados por líderes vecinales donde se constató el maniobrar de tráileres de uno o dos remolques. Una líder vecinal del Centro Histórico explicó que las operaciones se llevan a cabo a la hora que sea con importante actividad desde la madrugada.

Los vecinos se quejan que esta situación provoca que haya gente desconocida operando la descarga de mercancía; así como que exista ruido excesivo de día y noche; y que las banquetas siempre están obstruidas.

En tanto, la ley de movilidad establece que en el Centro Histórico el horario para la circulación y maniobra de camiones de más de 7 metros de longitud y 20 toneladas de peso es desde las 8 de la noche y hasta las 10 de la mañana del día, por lo que aquellos que excedan las dimensiones están prohibidos en cualquier horario.

Jose Luis que lleva un año trabajando como diablero contratado por empresarios chinos dice que le pagan mil 700 pesos semanales, sin ningún tipo de prestación y con un solo día de descanso.

Su trabajo consiste en estar pendiente durante todo el día para cuando lleguen estos productos, repartirlos en los cientos de establecimientos con los que cuentan en la zona.

"Cuando traen más contenedores es el lunes, el sábado, viernes, y entre semana en la tarde llega", explicó el trabajador, mientras que señaló que sus empleadores cada vez están contratando a más personas, las cuales ahora llegan a ser también extranjeros.

El cargador dijo que su principal desafío es pasar inadvertido para las autoridades cuando descarga mercancía y la traslada hasta las bodegas en Izazaga.

El chino no tiene permiso para dejar su carga aquí y descargar todo eso. Y también no hay permiso de estar cargando como a las doce del día, a las ocho del día, no tienen permiso porque le hacen multa