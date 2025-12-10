¿Qué Pasó Hoy en el Metro de CDMX? Hombre Muere al Salir del Tren en Estación Tacubaya

Un hombre murió este miércoles 10 de diciembre al interior de la estación Tacubaya del Metro CDMX, por lo que servicios de emergencia se encuentran laborando en el Sistema de Transporte Colectivo (STC); esto sabemos del caso.

Según los primeros reportes, el pasajero se desvaneció al salir de uno de los trenes. Los testigos indicaron que antes de perder el conocimiento trató de usar un inhalador.

Una vez que solicitaron apoyo a los servicios de emergencia en la estación, de inmediato le brindaron los primeros auxilios, sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

¿Qué le pasó al hombre que murió en la estación Tacubaya?

Luego de confirmar el deceso del hombre, la zona fue acordonada para esperar la llegada de los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), con la finalidad de realizar la toma de indicios, así como el levantamiento del cuerpo para ser trasladado a sus instalaciones.

Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte del hombre. En tanto, las autoridades del STC no han informado detalles del deceso, así como si el servicio en Tacubaya está afectado.