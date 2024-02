¡Eso Sí Enchila! Mujer Cae y Tira Mole Encima a Pasajera del Metro CDMX

¡Dios, soy yo de nuevo! En el Metro CDMX pasan situaciones de todo tipo y más si hay “lonche” de por medio. Una pasajera se cayó y tiró mole a otra mujer en los vagones del transporte; así pasó.

De acuerdo con la usuaria de X “solopatyy”, los hechos ocurrieron cuando viajaba en la Línea B, que va de Buenavista a Ciudad Azteca.

Si estás teniendo un mal día tranquilx recuerda que una morra se cayó en el metro, su tupper con mole explotó y todo me cayó a mi

La joven indicó que la chica que llevaba el recipiente con su comida, se cayó justo en el momento en el que el tren estaba arribando al andén.

Aunque no especificó si su caída fue producto de un frenado repentino del Metro o por otra situación, aseguró que la caída fue bastante fuerte.

En las imágenes se observa a la pasajera en uno de los asientos reservados con mole en las piernas y tenis.

Asimismo, señaló que al inició sí se “enchiló”, es decir, que se molestó mucho por terminar bañada en la salsa que comúnmente se acompaña con pollo.

Al principio yo quede así en shock jajaja, luego si me dio coraje porque no sabía qué hacer

A pesar de la molestia, le entregó unos pañuelos desechables para que pudiera limpiarse. Por la pena, la dueña del mole salió corriendo del vagón R.3010.

A mi se me ensuciaron las piernas pero ella tenía todo el pollo en el cabello y en toda su ropa

La joven relató que luego del penoso incidente, se limpió hasta donde pudo, ya que su ropa quedó muy sucia.

Esto le causó mucha vergüenza, ya que una vez que descendió en la terminal Ciudad Azteca, el resto de los usuarios la veían raro, por las manchas en la ropa.

Pensé en ponerme un letrero diciendo “es mole no popó, por favor no me juzguen” JAJAJAJA