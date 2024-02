Metrobús Choca a Motocicleta en CDMX; Deja una Herida

En la Ciudad de México, una adolescente de 15 años, y su hermano de 20, que viajaban en una motoneta, presuntamente fueron impactados por una unidad del Metrobús.

Los hechos ocurrieron a un costado de la estación Luz Saviñón, de la Línea 3, al cruce con avenida Cuauhtémoc, en la colonia Narvarte poniente, en la alcaldía Benito Juárez.

La joven quedó debajo del Metrobús y resultó con una lesión en una pierna. Su hermano, quien conducía la motocicleta, aseguró que el Metrobús se pasó el alto.

Sin embargo, de acuerdo con testigos, el accidente ocurrió cuando el joven que manejaba la motocicleta intentó ganarle el paso al Metrobús.

Los policías lograron subir al conductor a una patrulla y se lo llevaron detenido, para deslindar responsabilidades.

Indicaron que la unidad de transporte público tenía el siga en el semáforo, y no alcanzó a frenar.

Por lo que luego del impacto, el joven que conducía la moto golpeó con su casco los cristales de la unidad hasta romperlos.

Una mujer detalló el accidente:

Poco después. Llegó la madre de los dos jóvenes atropellados.

Le dio unas patadas a la unidad del Metrobús y reconoció que tenía intenciones de agredir al operador.

La mujer exigió a las autoridades que actúen.

Sí, son mis dos hijos. Lo que me dicen es que se pasó el alto y que no es la primera vez... y sí quisiera que me ayudaran para que esto no quede así y que las autoridades, obviamente, hagan su trabajo por primera vez. Quería agredirlo. No es la primera vez que pasa esto. Son unos cafres, tanto autoridades como estas personas siempre se pasan los altos, no les importa si hay niños, si hay motociclistas, no les importa absolutamente nada