Chocan Unidades del Metrobús en Hidalgo; Hay 20 Lesionados

Este martes se registró un choque entre dos unidades del Metrobús en el cruce de Paseo de la Reforma y Avenida Hidalgo.

Los hechos sucedieron alrededor de las 20:33 horas cuando los vehículos 446 y 586 de las líneas 3 y 4 respectivamente, se impactaron.

De acuerdo con las autoridades, 20 personas se encuentran bajo valoración médica.

“(Sobre el accidente) Estamos recabando información y lo informaremos más adelante”, dijo el titular de la Secretaría de Movilidad, Andrés Lajous en un breve mensaje a medios.

Sin embargo, dos personas se encuentran con lesiones mayores. Se trata del conductor de una de las unidades y una mujer embarazada; ambos ya fueron trasladados a un hospital.

En el punto se encuentran laborando el personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y del ERUM; la vialidad se encuentra cerrada en ambos sentidos

De acuerdo con los testigos, las unidades del Metrobús no iban muy llenas, pero debido al impacto, todos los pasajeros cayeron de sus lugares.

“Nada más me caí, me resbalé y eso fue todo. Y solo me acuerdo de eso”, dijo Susana Oropeza, una de las usuarias que iban en la unidad que fue impactada.

Autoridades de la SEMOVI y del Metrobús se encuentran en sitio. Representantes de los seguros de ambas empresas concesionarias brindarán toda la atención médica correspondiente.