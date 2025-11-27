Microsismo en CDMX Hoy: ¿Dónde Fue el Epicentro del Temblor y Qué Magnitud Registró?

Un nuevo microsismo se registró hoy, 27 de noviembre de 2025, en la Ciudad de México (CDMX); esto es lo que se sabe sobre el epicentro y magnitud del temblor de este jueves, en la capital del país.

¿Dónde fue el epicentro del microsismo de hoy, en CDMX?

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que el epicentro del microsismo de hoy fue en la alcaldía Álvaro Obregón, a las 07:49 horas.

De acuerdo con el reporte del Sismológico Nacional, la magnitud del microsismo fue de 2.3.

SISMO Magnitud 2.3 Loc. ÁLVARO OBREGON, CDMX 27/11/25 07:49:33 Lat 19.35 Lon -99.24 Pf 0 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) November 27, 2025

El jueves de la semana pasada, el 20 de noviembre de 2025, se registraron al menos 4 microsismos en Naucalpan, Estado de México, detalló el Sismológico Nacional.

Este jueves, otro microsismo sacudió la zona de Álvaro Obregón, al poniente de la Ciudad de México.

Cabe recordar que no se activa la alerta sísmica cuando el epicentro del microsismo es en la misma Ciudad de México.

¿Cómo se sintió el microsismo en CDMX?

Usuarios de redes sociales publicaron sus reacciones por el microsismo en la alcaldía Álvaro Obregón y manifestaron que el temblor se sintió "fuerte" en la zona de Santa Fe, Las Águilas, Molino de Rosas, Bosques de Tarango, Olivar del Conde, Olivar de los Padres, Observatorio, Tizapán, San Ángel, Jalalpa, colonia Del Valle y hasta San Miguel Chapultepec.

Algunos de los usuarios refirieron que además de fuerte, el movimiento fue "muy largo".

Recuerda que en caso de sismo, debes trasladarte a una zona segura y seguir las indicaciones de las autoridades.

Mapa de la alcaldía Álvaro Obregón

