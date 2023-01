Montachoques Extorsiona a Conductor en Periférico Sur

Desde hace años se han presentado imágenes de la forma de operar de los llamados montachoques, grupos delictivos que se dedican a provocar accidentes viales para extorsionar a los conductores.

Video: Captan a montachoques extorsionando a conductor en CDMX

A pesar de la atención que estos casos han tenido, estos casos siguen ocurriendo. En días recientes, un hombre llamó al 911 para reportar un asalto. Esto fue lo que se escuchó:

Voz Operadora 911 : ¿Cuál es su emergencia?

: ¿Cuál es su emergencia? Voz Víctima: Señorita, nos están asaltando.

Señorita, nos están asaltando. Voz Operadora: Caballero ¿en qué estación se encuentran?

Caballero ¿en qué estación se encuentran? Voz Víctima: Salida de Perisur.

Salida de Perisur. Voz montachoques: Quiero 3 mil por los lentes chulo, los lentes me cuestan 3 mil papito, dame 4 mil.

Quiero 3 mil por los lentes chulo, los lentes me cuestan 3 mil papito, dame 4 mil. Voz montachoques: Me vas a dar los 3 mil y le vas a hablar a tu seguro

En la llamada, se escuchó la voz de un montachoques exigiendo el pago de unos lentes afuera de un centro comercial en Periférico y cerro Zacatépetl, al sur de la Ciudad de México. Un taxista se fue en reversa y le pegó a un vehículo.

Una víctima anónima de montachoques comentó:

Me dan un golpe y me dice, ¿estás bien? Si todo bien, no te preocupes. Oye, discúlpame, vamos a ver si no pasó nada a tu carro, ¿traes seguro? Sí, sí traigo seguro, te veo aquí adelante, pasando las plumas a la derecha. Se pone él, me pongo atrás y en cuestión de 15 segundos, tenía coche adelante, atrás, en medio

El montachoques guió a las víctimas a un sitio donde no hay cámaras de vigilancia. Un testigo que pidió guardar su anonimato señaló:

Los señores inmediatamente hacen de las suyas, abusando de la gente

La víctima agregó:

Me bajé de mi vehículo para constatar los daños, de la nada salieron siete hombres, nueve hombres que me empezaron a golpear, amagar, insultar, amedrentar. Me subí a mi vehículo y llamé al 911; fueron más de 23 llamadas de tres celulares distintos, Además de la geolocalización en la aplicación del 911 y la Policía de la Ciudad de México nunca se presentó

Tras más de dos horas de intimidación, las víctimas aseguran que dieron 12 mil pesos a los montachoques.

El monto total de daños en mi vehículo es de 80 mil pesos, entre hojalatería, pintura, espejos

Recientemente, se difundió un video de dos vehículos que intentan cerrar el paso a un conductor en Periférico, a la altura del mismo centro comercial.

En 2022, el Consejo Ciudadano para la Justicia de la Ciudad de México registró 18 llamadas de auxilio por montachoques, aunque aseguran que son muchas más. Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad de Justicia de la CDMX, dijo:

Son depredadores patrimoniales especializados en simular accidentes, los daños patrimoniales pueden ir de los 500 pesos a los 60 mil pesos

Para evitar estos casos, Omar Manuel Machuca Hernández, coordinador operativo de la Subsecretaría de Tránsito SSC CDMX, recomendó:

No tener distractores, la distancia prudente entre un vehículo y otro, no descender de tu vehículo en ningún momento, no engancharte y no buscar mediar ni tener ningún acuerdo económico