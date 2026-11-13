FIN DE LA COBERTURA
¿Dónde Hay Bloqueo Hoy en CDMX? Minuto a Minuto de las Movilizaciones Este Viernes
Este viernes, será otro día de caos vial por varias movilizaciones en la Ciudad de México. En N+ te decimos dónde hay marchas y bloqueos para que tomes precauciones.
Contexto
De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, hoy habrá 4 marchas, 6 concentraciones, 2 citas agendadas, 1 rodada motociclista y 17 eventos de esparcimiento