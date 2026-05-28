¿Por Qué Está Cerrado Circuito Interior? Alternativas Viales que Puedes Usar

Manifestantes cierran el Circuito Interior en CDMX; te indicamos las rutas alternativas que puedes usar para evitar quedarte en medio del tráfico

Circuito Interior con afectaciones viales debido a las manifestaciones de la marcha de la CNTE.Circuito Interior con afectaciones viales debido a las manifestaciones de la marcha de la CNTE este 28 de mayo de 2026. Foto: N+
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