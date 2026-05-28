¿Por Qué Está Cerrado Circuito Interior? Alternativas Viales que Puedes Usar

Toma tus precauciones, ya que hoy, 28 de mayo de 2026, hay manifestaciones en diferentes zonas de la Ciudad de México (CDMX), en N+ te compartimos por qué está cerrado el Circuito Interior y las alternativas viales que puedes usar.

Las movilizaciones de este jueves son realizadas por integrantes de la Sección XXI de la CNTE, quienes convocaron a una conferencia de prensa en las inmediaciones de la Estela de Luz, ubicada en Lieja 270, Primera Sección del Bosque de Chapultepec.

La concentración inició alrededor de las 10:00 horas, aunque desde temprano comenzaron a llegar manifestantes a distintos puntos cercanos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Circuito Interior Desde el Aire; Así se ve el Bloqueo de la CNTE Hoy 28 de Mayo

Alternativas viales por protesta de la CNTE

De acuerdo con el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (OVIAL CDMX), la circulación está cerrada en ambas direcciones entre Juan Escutia y la Avenida Marina Nacional, por lo que recomiendan las siguientes alternativas viales:

Avenida Insurgentes.

Eje Poniente 1.

Los bloqueos se deben a las protestas de miembros de la CNTE, quienes exigen que sean atendidas sus demandas sobre condiciones laborales, derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, eliminación de la Reforma Educativa de 2019, regreso a un sistema de pensiones sin Afores, incremento salarial del 100% al sueldo base, mejores condiciones laborales y mayor seguridad para docentes y estudiantes.

Considera que además de Circuito Interior, también afectaciones en:

Paseo de la Reforma.

Accesos al Bosque de Chapultepec.

Área cercana a la Estela de Luz.

Calles aledañas en la alcaldía Miguel Hidalgo.

FBPT