¿Qué Pasó en Río Consulado Hoy? Caos Vial Afecta Esta Zona por Tráileres Varados en CDMX

Dos tráileres quedaron varados la mañana de este martes en la avenida Río Consulado, Ciudad de México (CDMX), lo que ocasionó caos vial en esta zona de la alcaldía Venustiano Carranza.

Los hechos ocurrieron a la altura de la colonia Pensador Mexicano, en los carriles laterales de esta importante arteria vial.

Primero, un tráiler quiso subir la pendiente en la zona conocida como La Joroba, pero no lo logró y quedó varado.

Una segunda unidad de transporte de carga quiso hacer lo mismo momentos después, pero tampoco pudo pasar y de la misma manera se quedó en la zona.

Tráileres Quedan Atorados y Causan Afectaciones Viales en Río Consulado

Al sitio se trasladó personal de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para realizar las maniobras correspondientes y retirar la unidades.

Uno de los tráileres tenía doble caja, por lo que tuvieron que liberar una para que la pesada unidad pudiera avanzar.

Los agentes cerraron los carriles para realizar las labores y retirar ambos tráileres.

Por estos hechos se registró intenso caos vial en esta zona. El Centro de Orientación Vial recomendó usar como alternativas vales el Eje 1 Norte y Eje 3 Norte.

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SPB