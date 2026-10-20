Tráfico vehicular

¿Qué Pasó en Río Consulado Hoy? Caos Vial Afecta Esta Zona por Tráileres Varados en CDMX

Policías de la Ciudad de México realizan labores para retirar las unidades de carga

Afectación vial por tráileres varados en CDMX. Foto: N+Afectación vial por tráileres varados en CDMX. Foto: N+

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