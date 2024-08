¿De Cuánto es la Multa por Verificación Extemporánea en CDMX en 2024?

La verificación vehicular es un requisito obligatorio para todos los vehículos que circulan en la Ciudad de México (CDMX) y quienes no cumplan con este trámite en los tiempos estipulados deberán pagar la multa. Checa aquí cuánto tienes que pagar por realizar la verificación extemporánea.

Con el objetivo de controlar las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire, todos los automovilistas que circulen por la capital deberán cumplir con la verificación vehicular en los tiempos establecidos. Por ello, es importante mantenerte atento al calendario de verificación y programar tu cita en uno de los verificentros autorizados.

¿De cuánto es la multa por no verificar en la CDMX?

Los automovilistas de la Ciudad de México (CDMX) que no realicen la verificación vehicular en el periodo establecido enfrentarán una multa significativa.

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la CDMX ha informado que la multa por verificación extemporánea tiene un costo de 20 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalente a 2 mil 171.40 pesos mexicanos; lo que es 108 pesos diarios.

Es importante reconocer que la vigencia de la multa es de 30 días naturales, contados a partir del día siguiente del pago de la misma, siendo el tiempo que se tiene para poder realizar y aprobar la verificación vehicular del auto.

Además, aquellos que no hayan verificado en el periodo correspondiente no solo tendrán que pagar la multa, sino que también estarán sujetos a posibles restricciones de circulación bajo el programa "Hoy No Circula".

¿Cómo tramitar una cita para la Verificación Vehicular en CDMX?

La Sedema ha habilitado un sistema de citas en línea para facilitar el proceso y reducir los tiempos de espera, solo tienes que seguir estos pasos:

Ingresa al portal del Directorio de Verificentros. Una que hayas identificado el Verificentro al que acudirás da clic en Cita Aquí. Completa los campos que se solicitan y la información del auto que se va a verificar. Necesitarás conocer las placas de tu vehículo.

Para el día de tu cita de la verificación vehicular, debes presentar una identificación oficial, el comprobante de la última verificación o, en su defecto, el pago de la multa por verificación, y la tarjeta de circulación. Si el auto es nuevo, también necesitas llevar la factura.

