¿Cuánta Agua Tiene el Cutzamala Hoy? Así Está el Nivel de las Presas en el Cierre de 2025

Este 2025, el Sistema Cutzamala alcanzó un almacenamiento de agua que no registraba en varios años, y aunque ya comenzó su descenso, sigue con un nivel de más del 90% al cierre de este año.

Aquí en N+ te contamos cuánta agua tiene en diciembre 2025, pero además en esta otra nota puedes conocer cuál fue su punto máximo, que ayudó a revivir cuerpos de agua como la presa de Valle de Bravo, que estuvo al borde de la sequía.

Lo que debes saber del Sistema Cutzamala

El Cutzamala es un sistema hídrico con infraestructura para almacenamiento, conducción, potabilización y distribución de agua.

Aprovecha las aguas de la cuenca alta del río Cutzamala , que provienen de las presas Tuxpan y El Bosque, en Michoacán , y Colorines, Ixtapan del Oro, Villa Victoria, Valle de Bravo y Chilesdo, en el Estado de México .

, que provienen de las presas Tuxpan y El Bosque, en , y Colorines, Ixtapan del Oro, Villa Victoria, Valle de Bravo y Chilesdo, en el . De las 7 presas que integran el sistema, 3 son de almacenamiento : Tuxpan, Ixtapan del Oro y Colorines.

: Tuxpan, Ixtapan del Oro y Colorines. Mientras que 4 presas son derivadoras : El Bosque, Valle de Bravo, Villa Victoria y Chilesdo.

: El Bosque, Valle de Bravo, Villa Victoria y Chilesdo. El Cutzamala es considerado una de las mayores obras de ingeniería civil en el mundo , ya que debe bombearse el agua desde una altitud de mil 600 metros sobre el nivel del mar (msnm), en su punto más bajo, hasta los 2 mil 702 msnm, en su punto más alto.

, ya que debe bombearse el agua desde una altitud de mil 600 metros sobre el nivel del mar (msnm), en su punto más bajo, hasta los 2 mil 702 msnm, en su punto más alto. Este sistema se extiende por Michoacán, Estado de México y Ciudad de México.

Aporta el 26% del agua potable que se consume en el Valle de México.

Noticia relacionada: Baja Almacenamiento del Cutzamala tras Nivel Histórico: ¿Cuál Fue su Punto Máximo este 2025?

Video: Valle de Bravo Vuelve a la Vida: Así Luce Hoy con Históricos Niveles de Agua en el Cutzamala

¿Cuánta agua tiene el Sistema Cutzamala hoy?

Actualmente, el Sistema Cutzamala tiene el 93.74% de almacenamiento total, según informó la Conagua hoy, 10 de diciembre de 2025.

De acuerdo con el reporte oficial del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, la Dirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento y la Subgerencia de Abastecimiento de Agua Potable, este es el nivel actual de las tres principales presas, con corte al 8 de diciembre:

Villa Victoria: Al 89.06% de su capacidad, al registrar 165.421 millones de metros cúbicos de agua.

Al 89.06% de su capacidad, al registrar 165.421 millones de metros cúbicos de agua. Valle de Bravo : Está al 96.37% de su capacidad, al registrar 380.088 millones de metros cúbicos de agua.

: Está al 96.37% de su capacidad, al registrar 380.088 millones de metros cúbicos de agua. El Bosque: Está al 92.88% de su capacidad, al registrar 187.992 millones de metros cúbicos de agua.

La capacidad de almacenamiento de las presas del Cutzamala es de 782,521,000 metros cúbicos, y actualmente tienen un nivel total de 733,501,000 millones de cúbicos, es decir, está al 93.74%.

El nivel del Cutzamala y su crecimiento de 2024 a 2025

Este es un comparativo del porcentaje de llenado del Sistema Cutzamala, correspondiente a 2024 y 2025, con las cifras del último día del respectivo mes, que muestran el aumento significativo en el nivel de agua.

Porcentaje de llenado en 2024 Porcentaje de llenado en 2025 Enero 39.53% 62.73% Febrero 37.94% 60.20% Marzo 34.77% 56.19% Abril 31.33% 51.98% Mayo 27.77% 48.46% Junio 26.91% 52.86% Julio 33.43% 61.17% Agosto 44.88% 73.44% Septiembre 60.96% 90.09% Octubre 66.72% 97.40%

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb