Nueva Amenaza de Explosivo en la UNAM Hoy: Facultad de Economía Suspende Clases

La Facultad de Economía suspende clases hoy, por la amenaza de un artefacto explosivo; aquí los detalles de la emergencia en CU

Facultad de Economía de la UNAM

Facultad de Economía de la UNAM. Foto: Facebook Facultad de Economía-UNAM (oficial)

Autoridades atendieron una emergencia hoy, 18 de septiembre de 2025, en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde las clases fueron suspendidas, por una supuesta amenaza de artefacto explosivo.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron a la Facultad de Economía, en Ciudad Universitaria (CU), al sur de la Ciudad de México (CDMX), para revisar las instalaciones, con apoyo de personal especializado.

Facultad de Economía suspende clases por amenaza de artefacto explosivo 

En un comunicado, la Facultad de Economía de la UNAM detalló que la madrugada de este jueves recibió “una comunicación anónima que amenaza con la colocación de un artefacto explosivo en los Edificios A y B”, por lo que se activó el protocolo de revisión por este caso.

Como parte del protocolo, la Facultad de Economía suspendió clases hoy y “hasta nievo aviso”, “para hacer una revisión minuciosa y exhaustiva de las instalaciones”.

Grupo Zorros atiende emergencia en Facultad de Economía

En tanto, personal del Agrupamiento Fuerza de Tarea Zorros de la SSC atendió la emergencia en la Facultad de Economía.

Los elementos del grupo Zorros revisaron las instalaciones, en busca del supuesto artefacto explosivo

