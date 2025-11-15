CDMX Anuncia Apoyo Para Pagar la Renta 2026: Requisitos Y Cuándo Inscribirse

Ante la crisis habitacional que afecta a miles de familias en la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció la creación de un nuevo programa de apoyo para quienes enfrentan dificultades para pagar la renta.

El Gobierno de la CDMX explicó que este subsidio está dirigido principalmente a hogares de escasos recursos que viven en colonias de la zona central y que se encuentran en riesgo de perder su vivienda debido al incremento constante de los precios de alquiler.

Brugada detalló que, mientras avanza la construcción de vivienda destinada exclusivamente a renta, se implementará un apoyo temporal para reducir la presión que enfrentan quienes mes a mes deben cubrir el pago de su hogar. “Queremos disminuir la tensión que generan las rentas en la ciudad”, afirmó durante la entrega de cuatro complejos habitacionales para población indígena ubicados en las colonias Centro y Guerrero.

¿Cuándo comenzará a operar el programa?

El secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, precisó que las familias beneficiarias deberán acreditar su situación de vulnerabilidad, aunque los requisitos específicos aún se encuentran en definición. Subrayó que el objetivo central es evitar que las personas sean desplazadas de los lugares donde han vivido toda su vida.

Muñoz adelantó que el programa podría convertirse en la base de un esquema más amplio de apoyo a la renta para toda la CDMX. No obstante, detalló que el subsidio comenzará a operar hasta 2026, cuando entren en vigor las reglas operativas y la nueva Ley de Rentas.

Será entonces cuando se publiquen los detalles sobre el proceso de inscripción, los montos del apoyo y los criterios que determinarán quiénes podrán acceder al beneficio.

