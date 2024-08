Nuevo Modo de Estafa: Donadores Falsos de Sangre

La venta de sangre es un delito que se sanciona con hasta 17 años de cárcel en México. Solo puede obtenerse a través de donaciones, pero hay quienes se aprovechan de la necesidad de los pacientes y se ofrecen como supuestos donadores a cambio de dinero.

Lo hacen en grupos de Facebook creados por familiares y amigos de pacientes que requieren transfusiones, pero cuando obtienen la retribución, dejan de contestar llamadas, bloquean a quienes les pagaron y eliminan sus perfiles.

María, una víctima de este tipo de estafa refiere, que al generarles el pago, los supuestos donadores dejan de contestar.

Hay la disyuntiva porque es creerles a ellos, uno les da adelanto para su transporte y resulta que ya que uno les da el adelanto y confía, o nos bloquean o ya no contestan las llamadas

Las cantidades que solicitan los estafadores van desde los 200 hasta los 2 mil pesos. Francisco, otra víctima, comenta que aunque no fue una gran cantidad, supone que posiblemente realicen esta estafa en serie.

Mil pesos ni siquiera fue tanto, fueron 500 por persona, ella decía que iba a ir a donar con su hermana, son muy pequeñas cantidades, pero suponemos nosotros, no sé si lo hagan como en serie

María vive en la Ciudad de México y fue una de las víctimas de este tipo de estafa. Al buscar cuatro donadores de sangre para la operación de su hija, pagó 190 pesos a una mujer que se ofreció como donadora, pero después de la transferencia dejó de contestarle y bloqueó su número.

Ingresé a los grupos de Facebook porque es muy muy difícil encontrar donadores, ya sea porque trabajan, porque estudian, porque luego en los hospitales no pueden el fin de semana

Para la Organización Mundial de la Salud, el número óptimo de donaciones voluntarias por país es de 5 millones anuales, pero en México el año pasado se registraron solo 133 mil, 97 % menos.

Al respecto, Adriana González, de la Facultad de Medicina, indica que hace muchos años ya no se realiza la venta de sangre y ahora se opta porque sea altruista y eso se refleja en un desinterés por donar.

Desde hace muchos años, ya no se hace venta de sangre, ahora se opta por que sea altruista, que sea por solidaridad, eso hace que pues la gente no esté tan interesada por ir a donar, no hay conciencia de la importancia de la donación