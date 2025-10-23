Otra Persona Cae a Vías del Metro CDMX Hoy, 23 de Octubre: Esto Pasó en Línea 3 

Este 23 de octubre de 2025 se registró la caída de una segunda persona a las vías del Metro de la Ciudad de México (CDMX), en esta ocasión en la estación Deportivo 18 de Marzo de la Línea 3, que corre de Indios Verdes a Universidad.

Según los primeros reportes, un joven de 25 años cayó a las vías del Metro, hasta el momento no se sabe si se arrojó de forma intencional o cayó de manera accidental.

Video: Suspenden Servicio en la Línea 3 del Metro CDMX, ¿Qué Pasó?

El servicio del Metro fue suspendido mientras se realizaban los trabajos para el rescate de la persona; personal del Metro y de Protección Civil desalojaron a los usuarios

#AvisoMetro: El servicio se encuentra momentáneamente detenido en la Línea 3 . Realizamos maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 23, 2025

Posteriormente, una ambulancia trasladó al joven con algunas lesiones al Hospital de La Villa.

Otra emergencia en vías del Metro

Este es el segundo caso de personas que caen a las vías del Metro en un mismo día, el primero ocurrió por la mañana, en la estación Olivos de la Línea 12.

Video: Muere Hombre al Car a Vías de la Estación Olivos del Metro CDMX

El Sistema de Transporte Colectivo (SCT) Metro informó que las 08:48 horas de hoy, que realizaron maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren.

Posteriormente, a las 09:07 horas, informó que se reanudó la circulación de los trenes en la Línea 12.

Con información de N+.

