“Pensé Que se Iban a Caer las Columnas”: Testigo Narra Derrumbe de Estructura del Tren

Sólo escuchó un crujido y enseguida el piso se cimbró como si fuera un temblor. Luego vino la nube de polvo que envolvió el entorno, pero él se quedó paralizado en la entrada de su taller. No supo qué hacer al momento que colapsó una estructura de concreto del Tren Interurbano, esta mañana, en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, y que dejó dos vehículos aplastados.

Eso ocurrió a unos metros de su negocio, un taller de vestiduras para automóviles.

"Me bloqueé porque me quedé en la mera puerta. Pensé que se había caído toda la ballena completa, porque empezó a haber un montón de polvo”, narra Luis Ernesto Morales. Luego vio cómo salió un sujeto entre la polvareda y le preguntó si estaba bien.

Te recomendamos: ¿Qué Pasó en el Tren Interurbano México-Toluca Hoy 16 de Enero?

Después se dio cuenta que sólo era una estructura. “Pero pues sabrá Dios cuántos kilos pesaba esa cosa”, dice. Enseguida salieron los vecinos de la colonia Acueducto y los propietarios de varios vehículos, que no quedaron aplastados - como la camioneta y el taxi - y estaban bajo las ballenas para moverlos, por el temor de que se cayeran sobre ellos.

Luis Morales dice que minutos después se presentó personal de protección civil de la obra, para preguntarles si estaban bien: “Los de casquito rojo se acercaron y los arquitectos, que están aquí encargados de la obra, ya posteriormente llegaron los policías y acordonaron”.

Él agradece que no haya heridos.

La camioneta que quedó aplastada hasta hace menos de un par de meses era de su propiedad, pero la vendió. El tipo que se la compró la acaba de dejar para que le hiciera unos arreglos.

En la avenida Minas de Arena, en la colonia Acueducto, que esta a unos pasos del metro y la terminal de autobuses de Observatorio, el tránsito sólo es local debido a las obras. Sin embargo, existen diversos negocios a parte del de Luis Ernesto. Hay una tienda de abarrotes, un taller mecánico, uno de venta de tablaroca y más.

Ahora tras pasar el nerviosismo de vivir el colapso, le preocupa que por el accidente a las autoridades se les ocurra cerrar los comercios, ya que son el sustento para ellos.

Me preocupa, porque ahorita ya acordonaron todo. Aquí es mi sustento, donde mantengo a mi familia. No sea que no nos vayan a dejar trabajar o qué es lo que vaya a proceder.