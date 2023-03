Este jueves se dio a conocer el resultado del peritaje psicológico, practicado a una de las presuntas víctimas del Colegio Carmel, en Coyoacán.

Video: Denuncian Presunto Abuso Sexual en Preescolar de Coyoacán

La madre y el abuelo de la niña acudieron a la Fiscalía de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales, en la colonia Doctores, para entregar el dictamen psicológico que, dicen, ellos mismos pagaron por la falta de respuesta de las autoridades.

En el dictamen se indica:

La pequeña tiene 3 años, está mal, realmente no permite que se le haga su aseo personal, se esconde atrás de los sillones. Ella dice que si dice algo la van a alejar de su mamá y que ya no la va a volver a ver nunca, obviamente todo lo relacionamos a lo mismo que pasó y que estos tipos la manejaron de una manera psicológica para que la niña no hable.