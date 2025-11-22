Pipa Impacta Contra Árbol en Colonia Los Cipreses de Coyoacán; Bomberos Acudieron al Lugar

Los Bomberos de la Ciudad de México atendieron durante la madrugada de este sábado 22 de noviembre de 2025 un reporte de choque vehicular en la colonia Los Cipreses, alcaldía Coyoacán. El incidente involucró una pipa que impactó contra un árbol de vía pública.

La corporación recibió el reporte del accidente alrededor de las 6:16 horas. A través de su cuenta oficial de X (anteriormente Twitter), los Bomberos de la Ciudad de México informaron:

Recibimos reporte de choque en Colonia Los Cipreses en @Alcaldia_Coy Acudimos al lugar para verificar la situación y mantener a la ciudadanía informada

Las unidades de emergencia se desplazaron al sitio del accidente para verificar las condiciones del incidente y garantizar la seguridad de los residentes de la zona. Las imágenes difundidas por la corporación muestran a elementos de bomberos trabajando en el lugar del choque.

Aproximadamente 46 minutos después del primer reporte, los Bomberos emitieron una actualización sobre el incidente. En su comunicación, la corporación señaló:

En seguimiento al reporte de choque en colonia Los Cipreses, informamos que encontramos auto particular impactado contra árbol de vía pública #ServicioConcluido

Sin embargo, las fotografías del incidente muestran que el vehículo involucrado corresponde a una pipa o camión cisterna de color blanco, no un automóvil particular, como indicó inicialmente el reporte oficial. El vehículo quedó con daños evidentes en su parte frontal tras el impacto contra el árbol.

El servicio de emergencia fue dado por concluido por parte de los Bomberos de la Ciudad de México. No se reportaron lesionados ni se proporcionó información adicional sobre las causas del accidente o si hubo derrame del contenido de la pipa.

CT