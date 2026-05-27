Fiscalía CDMX Aclara que No Existe Imputación en Contra de Gobernadora Maru Campos

La fiscalía capitalina indica que no ha imputado delito alguno a María Eugenia Campos ni a ningún otro servidor público por la denuncia presentada por el senador Javier Corral

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Diputados Presentan ante el Congreso Una Solicitud de Juicio Político contra Maru Campos

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¿Persecución política? Maru Campos recibe citatorio, pero la Fiscalía CDMX no la imputa. Descubre los detalles del conflicto con Javier Corral.

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