Fiscalía CDMX Aclara que No Existe Imputación en Contra de Gobernadora Maru Campos

La Fiscalía de la Ciudad de México aclaró que, sobre la supuesta imputación en contra de la Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, dicha información es falsa.

En un comunicado, la fiscalía capitalina señaló que, tras una denuncia presentada por el senador Javier Corral Jurado, la Fiscalía de Investigación de Asuntos Especiales llevó a cabo las diligencias correspondientes y necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

"Como resultado de dicha investigación, esta Fiscalía determinó el no ejercicio de la acción penal (contra la gobernadora), al concluir que no existían hechos constitutivos de delito que perseguir por parte de esta institución", indicó.

Destacó que esto fue notificado a María Eugenia Campos.

"La audiencia cuya celebración fue notificada a María Eugenia Campos Galván y a otras personas señaladas en la denuncia corresponde exclusivamente a la impugnación promovida por el senador Javier Corral Jurado contra la determinación de no ejercicio de la acción penal emitida por esta Fiscalía, en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales", explicó.

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La institución subrayó que no se trata de una intención de judicializar ni imputar a la gobernadora, pues, al contrario, se determinó el no ejercicio de la acción penal en el caso denunciado por su antecesor.

"La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reitera de manera categórica que no ha imputado delito alguno a María Eugenia Campos Galván ni a ningún otro servidor público derivado de la denuncia presentada por el senador Javier Corral Jurado", señaló.

¿Por qué fue la aclaración?

Durante la tarde de este martes 26 de mayo, Maru Campos acusó una persecución política, debido a un documento recibido por la Fiscalía CDMX, en un caso de supuesto "secuestro" contra Javier Corral.

La panista calificó la situación como algo "increíble". Pero la Fiscalía capitalina precisó que tampoco ha acusado a la gobernadora, pues no cometió ningún delito.

"Por el contrario, la determinación ministerial emitida en este asunto establece que no existe un delito que perseguir por parte de esta Fiscalía", insistió.

¿Cuál es el conflicto entre Corral y Campos?

El caso en disputa sucedió el 14 de agosto de 2024, cuando agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua ingresaron al restaurante-bar Gin Gin, ubicado en la colonia Roma de la Ciudad de México, con la intención de ejecutar una orden de aprehensión por presunto peculado contra el exgobernador Javier Corral.

El arresto fue frustrado cuando el entonces encargado de despacho de la Fiscalía de la CDMX, Ulises Lara, se presentó personalmente en el lugar argumentando que la fiscalía capitalina no había aprobado los convenios de colaboración necesarios para el operativo en su territorio.

Tras una discusión que quedó registrada en videos, Lara retiró a Corral del establecimiento en su vehículo oficial y lo trasladó a las oficinas de la fiscalía local, donde quedó en libertad. A este hecho se le calificó como un "rescate".

Ese altercado desató un prolongado conflicto legal y político que escaló con la denuncia de Corral contra la gobernadora Maru Campos por presunto secuestro y abuso de autoridad.

La indignación de la panista se da luego de que la FGR la citara a una entrevista para informar lo que sabía del operativo de abril pasado en la Sierra Tarahumara, donde agentes de la Fiscalía de Chihuahua desmantelaron un narcolaboratorio y fueron acompañados por funcionarios de la CIA.

Ella ha negado cualquier conocimiento de la intervención de agentes extranjeros, pero el oficialismo la ha acusado de traición a la patria, pues esa colaboración es ilegal. Actualmente, buscan que sea destituida del cargo y ya se presentó una solicitud de juicio político en su contra en la Cámara de Diputados.

ASJ