Dialogan Sheinbaum y Presidenta del Banco Europeo de Inversiones para Impulsar Plan México

La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió este miércoles 27 de mayo en Palacio Nacional con Nadia Calviño, presidenta del Banco Europeo de Inversiones (EIB), y abordaron el impulso al Plan México.

La mandataria mexicana dijo que el encuentro fue parte del renovado acuerdo comercial de México con el bloque del viejo continente. Estuvo acompañada por titulares de la Cancillería, Hacienda, Economía y Energía.

"Platicamos con la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, como seguimiento a los acuerdos firmados con la Unión Europea", posteó en un breve mensaje en su cuenta oficial de X.

En el post se ve a Calviño tomando notas, lo mismo que Roberto Velasco, Édgar Amador, Marcelo Ebrard y Luz Elena González.

Platicamos con la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, como seguimiento a los acuerdos firmados con la Unión Europea. pic.twitter.com/J3XkibEq2Q — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 28, 2026

Sin embargo, en un mensaje posterior, la funcionaria europea dijo que se apoyará el financiamiento a proyectos de la estrategia de política industrial de Sheinbaum.

"Desde el @EIB apoyaremos el Plan México financiando proyectos que impulsen crecimiento económico y progreso social, abriendo oportunidades para empresas y ciudadanos", informó.

El plan México busca posicionar al país como la décima economía mundial mediante el impulso al nearshoring, la sustitución de importaciones y una inversión proyectada de hasta 277 mil millones de dólares.

Igual establece 13 metas clave, como la creación de 1.5 millones de empleos formales, el desarrollo de 15 Polos de Desarrollo y la digitalización de trámites mediante decretos de inversión inmediata

¿Qué acuerdos firmó Calviño?

Durante este miércoles, la presidenta del Banco Europeo de Inversiones sostuvo encuentros por separado con esos funcionarios.

Durante la mañana, Calviño se reunió con el secretario de Economía Marcelo Ebrard, en una cita que calificó como "productiva". Indicó que la institución que encabeza proporcionará financiación y asistencia técnica para impulsar la prosperidad compartida de México y la Unión Europea.

Posteriormente, la economista española mantuvo conversaciones con Luz Elena González, titular de la Secretaría de Energía.

"Hemos acordado el marco de cooperación para identificar proyectos prioritarios de financiación y apoyo técnico que aceleren la transición energética, refuercen la autonomía y generen beneficios reales para los ciudadanos", explicó.

Más tarde, Calviño se reunió con el secretario de Hacienda, Édgar Amador, para reforzar la cooperación transatlántica.

La titular de del EIB dijo que firmó un préstamo al Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) para financiar proyectos climáticos e innovadores de empresas y apoyar mujeres emprendedoras. No indicó el monto del financiamiento.

ASJ