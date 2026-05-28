Dialogan Sheinbaum y Presidenta del Banco Europeo de Inversiones para Impulsar Plan México

La mandataria mexicana estuvo acompañada por titulares de la Cancillería, Hacienda, Economía y Energía durante el encuentro en Palacio Nacional

Sheinbaum Banco Europeo de InversionesDurante el día, Calviño firmó acuerdos de cooperación en materia energética y climática.

Destacado

Claudia Sheinbaum y Nadia Calviño dialogan en Palacio Nacional sobre el acuerdo México-UE. Conoce los detalles de este importante encuentro.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+