Pedro, de 60 años, vive normalmente en situación de calle, pero debido a las bajas temperaturas decidió acercarse a un albergue.

Pedro fue recibido en el centro de valoración y canalización de uno de los albergues gratuitos de la CDMX.

Acabo de llegar, unas personas me dijeron ahorita, busca un albergue ahí en el Metro Viaducto y me vine a buscarlo.

Una vez aceptado en el albergue, le enseñaron su dormitorio, su cama y le dieron su cobija.

Mario Ruegue, subdirector de Trabajo Social de Albergues CDMX, explica que "una vez que los usuarios llegan aquí al albergue pasan a área de servicio social y les hacemos una pequeña entrevista y determinamos que sea nuestro perfil, que sean personas en situación de calle y que realmente necesitan el servicio del albergue".



Pedro cuenta cómo era dormir en la calle en estos días de frío.

En zaguán, en jardineras, me hacía chiquito, con mi chamarra está uno acostumbrado, no tengo para cargar cobija. Hace bulto. Si me encontraba unos cartones, me los jalaba y colchoncito o unas bolsas de plástico.