Por Microsismos, Inicia Estudio en Zona de la Falla Geológica Plateros-Mixcoac

Ante el registro de microsismos con epicentro en las alcaldías Álvaro Obregón y Magdalena Contreras, comenzó el estudio del Instituto de Ingeniería de la UNAM, en la zona de la falla geológica Plateros-Mixcoac.

En seis meses, Protección Civil espera tener los resultados.

Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX, destacó que se realizan mediciones:

El valor de este estudio para el gobierno de la CDMX es de entre 2.5 y 4 millones de pesos.

A la par, este viernes, personal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) inició estudios en la zona, para detectar posibles rupturas de tuberías, fugas de agua, drenaje y fracturas en cisternas.

Miriam Urzúa precisó que "tienen que hacer una revisión de las redes con los llamamos "diablitos", que se meten por las redes y ellos van viendo lo que va pasando con los tubos" y agregó:

Lo que le pedimos a Sacmex es que de aquí al martes ya tengamos un diagnóstico no sólo de lo que pasa en cada uno de estos lugares, sino que también de las formas de solución, si es que tenemos que ver redes completas o fugas en algunas partes puntuales donde vamos a tener que intervenir.

Los estudios se hacen también con geófonos, aparatos que convierten el movimiento del suelo y del agua, en señales eléctricas.

Un trabajador de Sacmex señaló que se han encontrado fugas en tuberías de hasta tres metros de profundidad:

Mayra Montoya, representante vecinos Mixcoac, indicó:

Ximena Ugarte, también representante vecinos Mixcoac, agregó:

Vecinos de la zona afectada por la falla geológica Plateros Mixcoac urgen apoyo para reparar o reforzar las viviendas dañadas.

Marina, propietaria de un edificio dañado por microsismos:

No hay ayuda y es lo que nos urge, no sabemos cómo está el suelo. No tenemos a donde ir, a dónde nos vamos, las rentas están súper caras; haga de cuenta que cae como polvo, si hay eso es que se está dañando más.