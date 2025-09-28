Línea A del Metro de Ciudad de México Afectada por Tromba que Cayó al Oriente de la Capital
Debido a las fuertes lluvias, las autoridades ofrecen servicio provisional con apoyo de unidades de RTP.
Tras las fuertes lluvias que azotaron el oriente de Ciudad de México, la Línea A del Metro es el medio de transporte para los capitalinos más afectada.
Y es que personal especializado continúa con las labores de bombeo en la Línea A, para restablecer el servicio en su totalidad lo antes posible, según informó mediante X, el Metro.
Detalló que el servicio opera de forma provisional de Pantitlán a Guelatao, después de las fuertes lluvias de este sábado que afectaron la zona oriente de CDMX y en el Estado de México.
#AvisoMetro: Personal especializado continúa con las labores de bombeo en la Línea A, para restablecer el servicio en su totalidad lo antes posible.— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 28, 2025
El servicio opera de forma provisional de Pantitlán a Guelatao.
Se cuenta con el apoyo de unidades de@RTP_CiudadDeMex para el…
Además, recordó que se cuenta con el apoyo de unidades de RTP para el traslado de las personas usuarias de Guelatao a Santa Marta.
Recuento de daños en CDMX
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que la lluvia de la tarde-noche del sábado en la ciudad fue de aproximadamente 30 millones de metros cúbicos, lo que equivale a más de 12 mil albercas olímpicas.
Detalló que las alcaldías más afectadas fueron Iztapalapa, Tláhuac, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero.
Además que la precipitación máxima se dio en Iztapalapa en la Estación de Rebombeo-La Quebradora con 90.75 mm, en Lomas de Zaragoza con 76.4 mm, Ejército de Oriente con 73.75 mm y Cárcel de Mujeres con 60.5 mm.
