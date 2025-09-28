Línea A del Metro de Ciudad de México Afectada por Tromba que Cayó al Oriente de la Capital

Tras las fuertes lluvias que azotaron el oriente de Ciudad de México, la Línea A del Metro es el medio de transporte para los capitalinos más afectada.

Y es que personal especializado continúa con las labores de bombeo en la Línea A, para restablecer el servicio en su totalidad lo antes posible, según informó mediante X, el Metro.

Video: Lluvias en CDMX: Recuento de Afectaciones por Precipitaciones del Sábado, 28 Septiembre 2025

Noticia relacionada: ¿Mi Ropa Tiene Compuestos Tóxicos que me Podrían Hacer Daño?

Detalló que el servicio opera de forma provisional de Pantitlán a Guelatao, después de las fuertes lluvias de este sábado que afectaron la zona oriente de CDMX y en el Estado de México.

#AvisoMetro: Personal especializado continúa con las labores de bombeo en la Línea A, para restablecer el servicio en su totalidad lo antes posible.



El servicio opera de forma provisional de Pantitlán a Guelatao.



Se cuenta con el apoyo de unidades de@RTP_CiudadDeMex para el… — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 28, 2025

Además, recordó que se cuenta con el apoyo de unidades de RTP para el traslado de las personas usuarias de Guelatao a Santa Marta.

Recuento de daños en CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que la lluvia de la tarde-noche del sábado en la ciudad fue de aproximadamente 30 millones de metros cúbicos, lo que equivale a más de 12 mil albercas olímpicas.

Detalló que las alcaldías más afectadas fueron Iztapalapa, Tláhuac, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero.

Además que la precipitación máxima se dio en Iztapalapa en la Estación de Rebombeo-La Quebradora con 90.75 mm, en Lomas de Zaragoza con 76.4 mm, Ejército de Oriente con 73.75 mm y Cárcel de Mujeres con 60.5 mm.

Historias relacionadas:

CH