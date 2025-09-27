Liberan a Angie Miller, Cercana a B-King y Regio Clown, Músicos Colombianos Asesinados

Fue liberada Angélica “N” alias "Angie Miller", actriz y modelo venezolana, quien fue detenida y aunque no se aclaron los motivos, coincidió con la desaparición y asesinato de los dos músicos colombianos, B-King y Regio Clown, de quienes era conocida.

Mediante una consulta en el Registro Nacional de Detenciones, el estatus de Angélica “N”, es de “liberada”.

"Angie Miller" era novia de B-King (Bayron Sánchez) y amiga de Regio Clown (Jorge Luis Herrera), quienes fueron encontrados muertos en Cocotitlán, Estado de México, el 17 de septiembre pasado.

Video: Asesinato de B King y Regio Clown: Liberan a Angie Miller, Actriz y Cantante Venezolana vinculada al Caso

Noticia relacionada: ¿Mi Ropa Tiene Compuestos Tóxicos que me Podrían Hacer Daño?

Detención y liberación de "Angie Miller", amiga de B-King y Regio Clown

La joven venezolana, fue detenida el pasado 23 de septiembre en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, aunque no se detallaron los motivos.

La detención de "Angie Miller" fue dada a conocer luego que se reportara su presunta desaparición

"Una mujer de nacionalidad venezolana, identificada como Angélica “N”, quien había sido reportada como desaparecida, fue detenida el pasado 23 de septiembre en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, y puesta a disposición de la autoridad competente", reportó la Fiscalía General de Justicia (FGJ).

Según el Registro Nacional de Detenciones, mismo que indica que actualmente está libre, Angélica “N” fue detenida por la Coordinación General de Combate al Secuestro.

Historias relacionadas: