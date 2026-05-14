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¿Por Qué No Hay Agua en Iztapalapa? Así Puedes Solicitar Apoyo de Pipa o Garrafón

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Para mitigar las afectaciones, la SEGIAGUA ha activado mecanismos de apoyo para los habitantes de la alcaldía

¿Por Qué No Hay Agua en Iztapalapa? Así Puedes Solicitar Apoyo de Pipa o Garrafón

Se registró una fuerte fuga de agua que derivó en un mega socavón en la colonia Ampliación Los Reyes de la alcaldía Iztapalapa. Foto: Cuartoscuro

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La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) informó que se realizan trabajos de emergencia en la alcaldía Iztapalapa debido a una avería en la red de distribución.

  • Estas labores afectarán el suministro regular en diversas zonas de la demarcación durante los próximos días.

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La causa: Reparación de fuga en Culhuacán

El personal técnico de la dependencia se encuentra trabajando en la reparación de una fuga localizada en la calle 5 de Mayo, casi esquina con Camino a Los Reyes, en la colonia Ampliación Los Reyes Culhuacán.

De acuerdo con el reporte oficial, se prevé que las maniobras tengan una duración de 36 horas. Durante este periodo, los vecinos podrían notar:

  • Bajas presiones en el suministro de agua potable.
  • Desfogues controlados (se aclara que estos movimientos son parte de la reparación y no implican una nueva fuga).

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¿Cómo solicitar apoyo de agua?

Para mitigar las afectaciones, la SEGIAGUA ha activado mecanismos de apoyo para los habitantes de la alcaldía:

  • Garrafones de Agua Bienestar: Se entregarán de manera gratuita en el Centro de Atención, ubicado en el cruce de las calles Tizoc y Moctezuma.
  • Servicio de pipas: Pueden solicitarse directamente en el Centro de Atención mencionado anteriormente o a través de la Línea H2O marcando al *426.

Canales de consulta y atención

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y consultar los horarios específicos de suministro para cada zona a través del portal oficial: aguaentucolonia.sacmex.cdmx.gob.mx.

Asimismo, se han habilitado las redes sociales de la SEGIAGUA en X y Facebook, además del canal de WhatsApp de SACMEX para dar seguimiento a los reportes ciudadanos durante el tiempo que duren los trabajos de reparación.

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