¿Por Qué No Hay Agua en Iztapalapa? Así Puedes Solicitar Apoyo de Pipa o Garrafón

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) informó que se realizan trabajos de emergencia en la alcaldía Iztapalapa debido a una avería en la red de distribución.

Estas labores afectarán el suministro regular en diversas zonas de la demarcación durante los próximos días.

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La causa: Reparación de fuga en Culhuacán

El personal técnico de la dependencia se encuentra trabajando en la reparación de una fuga localizada en la calle 5 de Mayo, casi esquina con Camino a Los Reyes, en la colonia Ampliación Los Reyes Culhuacán.

De acuerdo con el reporte oficial, se prevé que las maniobras tengan una duración de 36 horas. Durante este periodo, los vecinos podrían notar:

Bajas presiones en el suministro de agua potable.

Desfogues controlados (se aclara que estos movimientos son parte de la reparación y no implican una nueva fuga).

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¿Cómo solicitar apoyo de agua?

Para mitigar las afectaciones, la SEGIAGUA ha activado mecanismos de apoyo para los habitantes de la alcaldía:

Garrafones de Agua Bienestar : Se entregarán de manera gratuita en el Centro de Atención, ubicado en el cruce de las calles Tizoc y Moctezuma.

: Se entregarán de manera gratuita en el Centro de Atención, ubicado en el cruce de las calles Tizoc y Moctezuma. Servicio de pipas: Pueden solicitarse directamente en el Centro de Atención mencionado anteriormente o a través de la Línea H2O marcando al *426.

Como parte de las atenciones a los afectados por la fuga en 📍 calle 5 de Mayo, casi esquina con Camino a Los Reyes, en la colonia Ampliación Los Reyes Culhuacán, @Alc_Iztapalapa, se entregaron garrafones de Agua Bienestar.



Gracias a la intervención del personal de la… pic.twitter.com/m541bDZfV0 — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) May 15, 2026

Canales de consulta y atención

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y consultar los horarios específicos de suministro para cada zona a través del portal oficial: aguaentucolonia.sacmex.cdmx.gob.mx.

Asimismo, se han habilitado las redes sociales de la SEGIAGUA en X y Facebook, además del canal de WhatsApp de SACMEX para dar seguimiento a los reportes ciudadanos durante el tiempo que duren los trabajos de reparación.

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la @Alc_Iztapalapa:



👷‍♀️ El personal técnico de la SEGIAGUA continúa con los trabajos de reparación de la fuga localizada en calle 5 de Mayo, casi esquina con Camino a Los Reyes, en la colonia Ampliación Los… pic.twitter.com/zbnBdEkiT8 — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) May 14, 2026

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