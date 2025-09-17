Alerta en la FES Zaragoza: Por Esta Razón Suspenden Clases Hoy

¿Estás por salir de casa hacia la escuela? Ten en cuenta que hoy, 17 de septiembre de 2025, suspendieron las clases en la FES Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En sus redes sociales oficiales, detallaron que recibieron un mensaje de amenaza en las instalaciones del plantel. Por esa razón suspendieron las actividades tanto para estudiantes, docentes, como para el personal administrativo.

En la madrugada de este miércoles se recibió un mensaje anónimo donde se amenazaba con la instalación de artefactos qué podrían dañar a integrantes de la comunidad. Por esa razón se activó el protocolo correspondiente y se llevará a cabo la revisión de las instalaciones con la finalidad de salvaguardar la integridad de la población, por lo que suspenden todas las actividades hoy 17 de septiembre de 2025.

Video: La UNAM Celebra la Semana de la Cultura de la Paz con el Premio Nobel Juan Manuel Santos

Lo anterior a manera de prevención y para proteger a la comunidad UNAM. Este miércoles se reanudarían las actividades en la FES en todas las instalaciones, luego de se estableció un centro de acopio de insumos médicos y víveres para las víctimas de la explosión de una pipa, en el Puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, que dejó más de 90 heridos, y hasta el momento, 20 personas han perdido la vida.

Compartieron que, tras dos jornadas de recolección de víveres, lograron recaudar 7 toneladas para brindar apoyo.

Nota relacionada: FES Zaragoza Mantiene Acopio de Insumos Médicos y Víveres para Víctimas de Explosión de Pipa

FES Zaragoza da aviso por temporada de lluvias

De igual manera, para cuidar y apoyar a su comunidad, en la temporada de lluvias la FES Zaragoza recomendó lo siguiente:

Modificar de manera temporal los horarios de entrada y de salida a las actividades académicas.

Suspender el pase de lista.

Reprogramar las evaluaciones.

Esto se debe a que las lluvias provocan afectaciones viales o materiales, que podrían afectar el tránsito de las y los estudiantes, así como del personal.

Historias recomendadas:

FBPT