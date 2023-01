¡Lo que Faltaba! Precios de Miedo para la Cena de Navidad

Las amas de casa se enfrentan a la disyuntiva de hacer una cena de Navidad en grande o una cena con lo más básico e indispensable, porque no alcanza. Así lo han manifestado diversos consumidores que hacen sus compras en esta temporada.

Te recomendamos: CDMX: ¿Cómo Pedir 1500 Pesos de Apoyo para Cena de Navidad?

Carmen Camacho, quien es ama de casa, lleva una lista con todo lo que va a comprar. "Sí subieron muchas cosas, pero estamos en esto y todavía lo que nos falta", mencionó.

“Por ejemplo, la cena Navideña del 2021 tuvo un costo 3 mil 900. Con relación a eso se calcula que este 24 y 31 de diciembre el gasto será del orden de 5 mil 300 pesos, como resultado del incremento en cuanto a hortalizas, legumbres, verduras, así como también frutas", explicó el economista José Ignacio Cortés.

¿Cuánto dinero se necesita para que cenen 30 personas?

Guadalupe, otra ama de casa, dice que hará una cena para 30 personas, así que preparará dos pavos.

“¿Cuánto costó el pavo? me costó 900 pesos. Con todo el relleno y los adornos, en cada pavo serán 2 como 4 mil pesos, porque le pongo todo. Además está la pasta, espagueti a la Boloñesa. Pero a mí no me toca la ensalada, esa la hace mi cuñada", precisó durante sus compras.

Hay que repartir los gastos de la cena entre la familia

En México la costumbre de repartir los gastos de la cena entre la familia tendrá este año mayor importancia, por el alto costo que implicará.

“A cada quien le toca diferente guisado. Por ejemplo, a mí me corresponde el pastel, el pavo y el espagueti; a mi otra hermanita el bacalao. Pero como somos muchos, no son ollitas, son ollotas. Otra hace los romeritos, otra la ensalada", añadió Guadalupe.

En los primeros 15 días del mes de diciembre, el jitomate y los chiles frescos tuvieron un aumento en su precio, así como los refrescos envasados.

"Tenemos una inflación a la primera quincena de diciembre de 7.77%. No obstante, la inflación en cuanto a mercancías y alimentos se encuentra 0.62%. Por supuesto que esto incide en que el ingreso a las familias mexicanas no alcance para comprar lo referente a la canasta básica”, puntualizó José Ignacio Cortés, economista.

Por su parte Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), manifestó lo siguiente:

Ahorita, en promedio, el pan y la telera está en 2.50, cuando a inicio del año estaba a 1.70. La barra de pan en caja subió 4 o 5 pesos y nos enfrentamos a un incremento que está llegando a 30 pesos, promedio nacional. Si vamos a Hidalgo o Pachuca se está vendiendo en 33 pesos el kilo de tortilla

Video: Restaurantes de Querétaro Ofrecen Paquetes de Cena de Navidad Desde 1200 Pesos

Mientras que Lilia, quien es comerciante, expuso que " el piñón precisamente el año pasado parece que los 100 gramos lo dimos en 200 pesos y ahorita los 100 gramos están en 320 pesos. Ahora sí que el pavo sin piñón, porque sí está muy caro".

“¿Cuánto cuesta el kilo de carne de cerdo? ¿subió o no subió? Un poquito, la pierna en 120 y el lomo en 130”, puntualizó Ángel, de oficio carnicero.

Con información de Guadalupe Madrigal

HVI