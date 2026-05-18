¿Cuáles Son las Exigencias de la ANTAC? Claves de Marcha de Transportistas CDMX del 20 de Mayo

La Asociación Nacional Transportista (ANTAC) amagó con realizar una megamarcha nacional el próximo miércoles 20 de mayo de 2026 en la Ciudad de México.

La ANTAC exige fundamentalmente seguridad en las carreteras y el combate al robo de transporte de carga.

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Demandas principales de la ANTAC y aliados

La movilización destaca por la unión de transportistas con múltiples sectores vulnerables e ignorados de la sociedad civil, reuniendo las siguientes exigencias:

Seguridad en carreteras

Medidas efectivas contra los asaltos y la violencia que sufren los operadores.

Justicia y apoyo a familiares

Se pide justicia penal para los choferes y transportistas asesinados o desaparecidos, así como apoyo integral para sus viudas y huérfanos.

Buscan reglas comerciales justas para el sector primario, como el establecimiento de precios de garantía para productos agrícolas y la exclusión de los granos básicos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Derechos hídricos

Revisar o derogar la Ley de Aguas Nacionales para evitar afectaciones a la producción del campo.

Salud y educación

Acceso a medicamentos y un trato laboral justo para el personal de salud y maestros.

Pensiones dignas

Solicitan aumentos justos para los adultos mayores y pensionados.

¿Dónde se realizará la megamarcha de la ANTAC?

La nueva megamarcha de la ANTAC está convocada el miércoles 20 de mayo de 2026; se prevé que inicie la concentración a las 09:00 horas.

¿Cuáles son las zonas que tendrán afectaciones?

Iniciará desde el Ángel de la Independencia con rumbo hacia el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX).

Calles afectadas

Se esperan cierres y complicaciones vehiculares en:

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central Lázaro Cárdenas

Calle 5 de Mayo

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Con información de N+

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