"Que la Virgen Sea Eterna": Confunden a Joven con Peregrino y le Dan Comida

♫ Desde el cielo una hermosa mañana ♪ A través de redes sociales se dio a conocer el momento exacto en el que confundieron a un joven con un peregrino que iba a la Basílica de Guadalupe.

Durante todo el año las personas acuden a visitar el templo mariano en la alcaldía Gustavo A. Madero, sin embargo, es el 11 y 12 de diciembre cuando miles de fieles acuden a cantarle las mañanitas. Tan solo este año, se calcula que más de 12 millones de personas acudieron a celebrarla.

Además, aprovechan sus visitas para pedirle algún favor o pagar una “manda”, la cual puede ir desde encontrar un trabajo o ayudar a algún ser querido en una situación difícil.

Mientras algunas personas acuden directamente al templo, otros creyentes de “La Morenita del Tepeyac”, se encargan de apoyar a los peregrinos con alimentos y bebidas para animarlos durante su trayecto a La Villa.

Debido a que esta acción solidaria es una tradición de hasta más de 35 años de antigüedad, entregan comida a toda aquella persona que transite por la zona o vialidades que conducen a la zona norte de la CDMX.

Precisamente, el joven identificado como Emiliano Sariv, relató que iba saliendo del Metro, cuando de inmediato le entregaron un plato con varios tacos de guisado y ponche.

Su acompañante le pidió esperar a que otras personas que sí iban camino al templo, pasaran delante de ellos.

Lo anterior, para que los demás productos que estaban obsequiando les tocarán a los de verdad irían a mostrarle su fe a la Virgen de Guadalupe.

El video que captó cómo confundieron a un joven con un peregrino, de inmediato se hizo viral y provocó una ola de comentarios entre los internautas.

Una vez me paso de camino a la uni, y ya no llegué a la primera clase por quedarme a una misa porque me prometieron tamal y atole.