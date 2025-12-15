¿Por Qué Es Mejor No Compartir tu Ubicación en Tiempo Real? Cuidado, te Pueden Robar

Si eres de las personas que acostumbran a compartir su ubicación en tiempo real, ten cuidado, podría existir un riesgo. Te de decimos por qué es mejor no hacerlo.

La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) emitió una alerta sobre compartir la ubicación en tiempo real mediante un mapa interactivo que ha sido incluido en algunas aplicaciones.

Indicó que aunque esta función parece útil, también puede generar riesgos, ya que ciberdelincuentes aprovechan para cometer ilícitos o atentar contra la información personal de los internautas. Compartir constantemente tu ubicación puede exponerte a situaciones desagradables como:

Ciberacoso.

Hostigamiento.

Robo a casa habitación

Robo de información para controlar a distancia cuentas o accesos personales en tu dispositivo móvil.

Recomendaciones para evitar ser víctima de delitos al compartir ubicación en tiempo real

La Unidad de Policía Cibernética de la SSC emitió las siguientes recomendaciones para evitar ser víctima de algún ciberdelito cuando compartes tu ubicación en tiempo real, estas son:

Desactiva el GPS cuando no sea necesario. Revisa y gestiona los permisos de las aplicaciones. Corrobora qué redes sociales tienen acceso a tu ubicación. Aprovecha las funciones de privacidad en redes sociales. Podrás controlar qué personas específicas pueden acceder a tu información.

Recuerda que si necesitas apoyo ante algún ciberdelito, puedes comunicarte al 5552425100 extensión 5086, también por correo electrónico policía.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx.

